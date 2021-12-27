ВТБ перенес срок консолидации Почта банка в отчетности по МСФО

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ сдвинул срок консолидации результатов Почта банка в отчетности по МСФО за первый квартал 2022 года, сообщил журналистам финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Ранее данная мною оценка, что консолидация Почта банка произойдет внутри 2021 года, не оправдывается. Мы до сих пор не имеем даже подписи (в акционерном соглашении - ИФ)", - уточнил он.

Это связано со сменой генерального директора дочерней компании "Почты России" (ООО "Почтовые финансы"), через которую компания владеет долей в Почта банке. Подписание акционерного соглашения переносится на январь 2022 года.

"Первая консолидация произойдет в отчетности за первый квартал по МСФО", - сказал финдиректор.

Почта банк развивает масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. ВТБ и "Почта России" при создании совместного банка договаривались, что контролировать его будет ВТБ. Однако под угрозой расширения санкций в 2018 году ВТБ деконсолидировал Почта банк, продав две акции. В сентябре этого года ВТБ вернул контроль над Почта банком, объяснив это снижением санкционных рисков.