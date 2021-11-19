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"Аэрофлот" повысит топливный сбор на всех рейсах

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на всех рейсах
Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 22 ноября повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах, чтобы компенсировать рост стоимости керосина, сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Сбор на внутренних рейсах вырастет с 1650 до 2200 рублей, на международных - с 20 до 30 евро.

Это решение Спивакова назвала вынужденным.

"В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну. Текущие цены - исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее", - сказала Спивакова журналистам.

Аэрофлот Юлия Спивакова

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