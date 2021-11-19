Марафон ВТБ в ритейле закончен. Обзор

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - История участия ВТБ в ритейлере "Магнит", которая драматично начиналась чуть меньше четырех лет назад, завершилась, в общем, вполне ожидаемо и даже буднично. Банк вышел практически посередине изначально анонсированного временного горизонта инвестиций в 3-5 лет, а покупателя основной части пакета ВТБ можно было угадать заранее и с одной попытки. Однако рынок все же удивлен: именно сейчас этой сделки, казалось, ничто не предвещало. Впрочем, ничто не предвещало и покупку доли в "Магните" несколько лет назад.

Детище Сергея Галицкого после долгой паузы вновь получило доминирующего акционера с пакетом, сопоставимым с долей основателя перед ее продажей. Вопросы, пожелания, благодарности, критику в адрес сети теперь следует направлять в компанию Marathon Group - книга жалоб и предложений для инвесторов "Магнита" отныне расположена там.

Выход

В четверг вечером ВТБ объявил, что продает 17,28% акций "Магнита", до 4,4% из них - в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок (ABB), а остальные 12,88% - Marathon Group Александра Винокурова. По итогам букбилдинга объем АВВ был увеличен до 4,9% (соответственно, оставшиеся 12,4% купит Marathon после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы). Доля группы Винокурова в "Магните" достигнет по итогам сделки 29,2%.

Цена размещения в рамках ABB составила 5,7 тыс. рублей за акцию, она соответствует примерно 9%-ному дисконту к цене закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже" 18 ноября (6,26 тыс. рублей).

Всего за свой пакет при цене 5,7 тыс. рублей ВТБ выручит чуть больше 100 млрд рублей, Marathon Group, которая покупает оставшуюся после АВВ часть пакета банка по цене рыночного размещения, заплатит приблизительно 70,7 млрд рублей.

Вход

Группа ВТБ приобрела 29,1% акций "Магнита" у его основателя Галицкого за 138 млрд рублей в начале 2018 года. К тому моменту компания давно уступила первое место на рынке X5 и перестала быть фаворитом инвесторов, а осенью 2017 года отчиталась настолько плохо, что акции за день обвалились почти на 15%.

О том, что Галицкий покидает "Магнит", оставив себе только миноритарный пакет (и оставив тем самым недовольных миноритариев без оферты, так как планку в 30% новый акционер не превысил), было объявлено на форуме в Сочи в ходе весьма эмоциональной пресс-конференции. "Магниту", как выяснилось уже вскоре, в гонке за лидером придется пройти еще не одну кадровую встряску, а вот новый частный акционер с крупной долей у компании появился уже совсем скоро. В мае 2018 года, дождавшись следующего большого форума - в Санкт-Петербурге, ВТБ объявил о продаже 11,8% акций "Магнита" Marathon Group Александра Винокурова. Сумма сделки тогда не раскрывалась, но стороны отмечали, что стоимость пакета по итогам торгов накануне составляла 62,5 млрд рублей.

Для Marathon инвестиция в "Магнит", очевидно, с самого начала не была сугубо финансовой. Пройдя через период сложных отношений с миноритариями, раскритиковавших покупку "Магнитом" у Marathon фармдистрибьютора СИА, новый акционер, докупая акции на рынке, довел свою долю в компании почти до 17%. Большинство сделок пришлось на 2020 год. Винокуров вошел в совет директоров "Магнита", а в прошлом году именно он представлял компанию на июньской встрече президента Владимира Путина с представителями отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии. Его рассказ о том, что в последние три месяца он в круглосуточном режиме занимался "ковидными" вызовами, подталкивал к мысли об очень высокой по меркам "среднестатистического" члена совета директоров вовлеченности в дела компании. В сентябре этого года к Винокурову в совете директоров "Магнита" присоединился сооснователь, председатель правления и партнер Marathon Group Сергей Захаров.

"Магнит" - не единственная компания, где ВТБ и группа Винокурова выступают партнерами. У Marathon Group есть доля в "Деметра-Холдинге", где ВТБ консолидировал зерновые активы. В 2019 году группа Винокурова купила у ВТБ и основателей ритейлера Fix Price долю в компании в размере 9,9%, которую продала в этом году в два приема - в ходе IPO и последующего АВВ. В сумме, без учета комиссий и расходов, структуры Marathon Group выручили по итогам двух тех сделок свыше $770 млн.

Ожидаемо, но не совсем

Вся эта предыстория сформировала у рынка четкое понимание, что если ВТБ решит продавать непрофильный для себя актив, первого претендента на покупку долго искать не придется. Поэтому опубликованная вечером в четверг новость о продаже большей части пакета ВТБ группе Винокурова не вызвала у инвесторов такого шока, которым сопровождалось расставание "Магнита" с Галицким. С другой стороны, за это время "Магнит" начал восприниматься в качестве долгосрочной истории для ВТБ, о чем неоднократно говорил и топ-менеджмент банка.

"Мы пока собираемся оставаться акционером, очень довольны инвестицией и считаем, что это часть нашей стратегии по выражению нашего риска в цифровизации. Для нас это не ежеминутная или ежесекундная финансовая инвестиция, когда мы покупали долю в компании, мы изначально говорили про три - пять лет владения пакетом, возможно, это будет даже более длинный срок", - говорил в интервью "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Юрий Соловьев ровно год назад. В июне этого года Соловьев подтверждал, что "Магнит" "пока" остается "долгосрочным проектом" для ВТБ.

Выбор момента для продажи акций ритейлера удивляет: бизнес ритейлера в хорошей форме и есть потенциал дальнейшего увеличения капитализации компании, написали в своем обзоре аналитики "Ренессанс Капитала". При этом они отмечают высокую доходность инвестиции в "Магнит" для ВТБ - рост акций к моменту выхода на 34% по сравнению с параметрами сделки с Галицким, в которую была заложена цена 4661 руб./акция, а также выплаченные с тех пор суммарно 1099 руб. дивидендов на 1 акцию.

"Не секрет, что вложения в "Магнит" были для банка инвестиционным проектом, но нас все равно удивило то, какой был выбран момент для выхода из актива", - отметил аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин в своем обзоре.

"В моменте капитализация "Магнита" даже оказывалась выше, чем у основного конкурента в лице X5 Retail Group. Этому поспособствовала и недавняя сделка с "Дикси", которая существенно увеличивает долю ритейлера на рынке и дает дополнительный долгосрочный потенциал роста", - отмечает аналитик.

Исторически "Магнит" - далеко не единственная инвестиция ВТБ в секторе ритейла. В 2016 году структура ВТБ приобрела 6,9% акций Fix Price у основателей сети (в 2019 году этот пакет был продан Marathon Group). Кроме того, ранее "ВТБ Капитал" владел крупным пакетом в ритейлере "Лента" (после IPO "Ленты", которое прошло в феврале 2014 года, доля "ВТБ Капитала" составляла 9,1%, а с осени того же года "ВТБ Капитал" начал поэтапно распродавать свой пакет, в начале 2016 года он не превышал 3%). После продажи акций "Магнита" у ВТБ не останется крупных долей в публичных российских ритейлерах.

Марафонский горизонт инвестиций

Комментируя продажу пакета, Соловьев отметил, что за эти годы в "Магните" была сформирована профессиональная управленческая команда, "которая проводит постоянную работу по улучшению финансовых и операционных показателей". Кроме того, "Магнит" реализовал ряд стратегических сделок, включая покупку "Дикси", запустил программу лояльности, начал активно развивать сервисы онлайн-коммерции, перечислил Соловьев.

По его словам, Marathon обладает большим опытом инвестирования в российском потребительском секторе и глубокой экспертизой в секторе розничной торговли. "Последние несколько лет Marathon Group в качестве одного из основных акционеров активно поддерживал компанию в формировании и реализации новой стратегии. Поэтому столь существенное увеличение доли Marathon Group в компании в конечном итоге будет выгодным для всех акционеров "Магнита", - считает первый зампред ВТБ.

Сама Marathon Group сообщила, что не собирается наращивать свой пакет в "Магните" до контрольного. "Наша инвестиция в "Магнит" является долгосрочной. Мы не планируем увеличивать свою долю в капитале "Магнита" до контрольной и заинтересованы в том, чтобы в рамках уже устоявшихся в компании высоких стандартов корпоративного управления большинство мест в совете директоров осталось за независимыми членами", - заявил Винокуров.

Структура сделки предусматривает, что права голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере 4,2% акций "Магнита" перейдут к Marathon Group после получения согласования ФАС, за которым группа планирует обратиться после сделки. До этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов "Магнита".

Marathon также приняла на себя обязательство lock-up в отношении акций "Магнита" в течение года.

Marathon Group была основана Винокуровым и Захаровым в 2017 году. В настоящее время кроме пакета в "Магните" группа также владеет долями в крупнейшем в РФ франчайзи ресторанов быстрого питания KFC, компании "Деметра-Холдинг" (объединяет инфраструктурные компании на рынке экспортной логистики российского зерна; это еще одна совместная инвестиция с ВТБ), а также в компании "Бентус Лаборатории" (выпускает продукцию под брендом Sanitelle). Среди завершенных проектов Marathon Group: продажа доли в Fix Price, фармацевтических предприятий "Синтез", "Биоком", "ФОРТ", продажа фармдистрибьютора "СИА Групп".

"СИА Групп" была продана "Магниту" в ноябре 2018 года - то есть вскоре после того, как Marathon стал акционером ритейлера, - несмотря на критику со стороны миноритариев. В частности, Prosperity указывала, что покупка СИА в момент трансформации "Магнита" может стать серьезным отвлекающим фактором для топ-менеджмента, фокус которого должна быть на негативной динамике в ключевых форматах. Ритейлер объяснял, что покупка СИА понадобилась ему для создания собственной дистрибуции, которая позволит получить рентабельность аптечного бизнеса, сопоставимую с показателями продовольственных магазинов "Магнита". Сделка была оплачена акциями ритейлера (около 1,5%).

Операционные и финансовые показатели аптечного бизнеса "Магнит" не раскрывает. Аптеки открываются преимущественно при магазинах дрогери и магазинах "у дома" "Магнита". По оценке DSM, по итогам 2019 года ритейлер занял 30-е место в рейтинге крупнейших аптечных сетей с долей рынка 0,4% и оборотом 5,1 млрд рублей. По итогам 2020 года "Магнит" поднялся на 20-е место (его доля на аптечном рынке выросла до 0,9%, оборот - до 12,6 млрд рублей).

Marathon приняла решение существенно увеличить долю в "Магните", опираясь на "впечатляющие" результаты ритейлера в последние годы и "видя дальнейший потенциал для роста сектора и развития компании", сказал Винокуров.

"При вхождении в капитал "Магнита" в 2018 году мы заявляли, что усилия менеджмента и акционеров могут позволить компании вернуться на лидирующее место среди российских ритейлеров. Сегодня можно констатировать, что это получилось", - заявил он.

Игра в догонялки

Галицкий оставлял "Магнит" не в лучшем состоянии: магазины столкнулись с оттоком покупателей, рост выручки замедлился. В конце 2016 года Х5 вернула себе лидерство на рынке продовольственного ритейла, которое утратила в III квартале 2013 года, когда номером один по выручке стал "Магнит".

По итогам 2017 года выручка "Магнита" выросла на 6,4% (до 1,143 трлн рублей), а выручка Х5 - на 25,3% (до 1,295 трлн рублей). В последующие годы разрыв между компаниями увеличивался: со 151,7 млрд рублей в 2017 году до 295,5 млрд рублей в 2018 году, 365,6 млрд рублей в 2019 году и 424,2 млрд рублей (в относительном выражении если в 2017 году выручка Х5 была на 13,3% больше, чем выручка "Магнита", то по итогам 2020 года разрыв составлял уже 27,3%).

Однако "Магнит" ускорял рост, в то время Х5 обозначила тренд на замедление. По итогам 2018 года "Магнит" увеличил выручку на 8,2%, в 2019 году - на 10,6%, в 2020 году - на 13,5%. Х5 в 2018 году увеличила выручку на 18,3%, в 2019 году - на 13,2%, в 2020 году - на 14,1%.

По итогам девяти месяцев 2021 года "Магнит" стал лидером роста среди публичных российских ритейлеров, во многом - за счет покупки группы "Дикси" у Mercury Retail Group. Сумма сделки, которая была закрыта в июле, составила 97 млрд рублей. В периметр сделки вошли 2,477 тыс. магазинов, большинство - формата "у дома", ключевого для "Магнита". Аналитики позитивно оценивали сделку: она поможет "Магниту" сократить отставание от Х5 и усилить позиции в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время сделка потребует значительных усилий по интеграции двух бизнесов и на начальном этапе, прежде чем станет заметен синергетический эффект, приведет к снижению консолидированной рентабельности, предупреждали аналитики "ВТБ Капитала". "Сможет ли "Магнит" добиться существенного позитивного эффекта, будет зависеть от его готовности к осуществлению такого проекта и потребует значительных усилий со стороны менеджмента и серьезных технологических компетенций", - говорилось в одном из обзоров аналитиков.

Сделка стала крупнейшим поглощением в российском ритейле. До этого пальму первенства долгие годы удерживала Х5, которая в 2010 году купила сеть "Копейка" за 51,5 млрд рублей. "Магнит" же традиционно делал ставку на органический рост и ограничивался точечными сделками в регионах, занимая площади более слабых игроков (правда, ритейлер был готов соперничать за покупку "Ленты" с "Севергрупп" в 2019 году).

За девять месяцев 2021 года выручка "Магнита" выросла на 14,4%, до 1,312 трлн рублей, в том числе в III квартале - на 27,7%, до 489,3 млрд рублей. Выручка Х5 увеличилась на 10,2% (до 1,597 трлн рублей) за девять месяцев и на 11,7% (до 543,6 млрд рублей) в июле-сентябре.

"Магнит" продемонстрировал сильные финансовые результаты в III квартале, рентабельность EBITDA осталась стабильной, несмотря на более низкую маржу "Дикси", что было связано с ростом операционной эффективности, писали аналитики "Атона" в своем обзоре. Рентабельность EBITDA "Магнита" в июле-сентябре составила 7,2%, как и годом ранее. Чистая прибыль ритейлера выросла на 41,1%, до 13,576 млрд рублей, что сопоставимо с результатом Х5 (ее чистая прибыль в III квартале увеличилась на 14,2%, до 13,647 млрд рублей).

И даже без учета "Дикси" "Магнит" в III квартале обогнал по темпам роста выручки своего основного конкурента: розничная выручка "Магнита" (без "Дикси") увеличилась на 13,8%, в то время как Х5 нарастила продажи на 11,6%. Сеть магазинов "у дома" "Магнита" увеличила розничную выручку на 15,8%, а выручка "Пятерочки" (сеть магазинов "у дома", которую развивает Х5) выросла на 12,1% (с учетом экспресс-доставки).

Продажи сопоставимых (LfL) магазинов "Магнита" в июле-сентябре выросли на 8,6% (LfL-выручка Х5 - на 4,8%), что стало самым высоким показателем за последние 30 кварталов. Ключевым драйвером роста стали "зрелые" магазины, демонстрирующие повышение плотности продаж за счет внедрения обновленного CVP (customer value proposition - ценностное предложение для клиента), отмечал менеджмент "Магнита".

Ритейлер начал обновлять свой главный формат - сеть магазинов "у дома" - гораздо позже Х5. Обновление концепта магазинов стало одной из главных задач нового руководства "Магнита": вскоре после смены акционеров на пост гендиректора ритейлера была назначена Ольга Наумова, ранее возглавлявшая сеть "Пятерочка". Однако она проработала в "Магните" всего около года: летом 2019 года ее сменил экс-глава "Ленты" Ян Дюннинг, который ранее пришел в "Магнит" на пост президента.

Стратегия

В марте 2021 года "Магнит" представил стратегию развития на 2021-2025 годы. Она предусматривает существенный рост рыночной доли при сохранении доходности. Компания рассчитывает на стабильный рост рентабельности EBITDA к 2025 году до уровня 8%, будет стремиться сохранять комфортный уровень долговой нагрузки в пределах 1,5х net debt/EBITDA (к концу сентября этот показатель вырос до 1,9х на фоне покупки "Дикси") и улучшать оборотный капитал, сохраняя стабильные дивидендные выплаты (по итогам девяти месяцев дивиденды "Магнита" могут вырасти на 20%, до 30 млрд рублей).

"Магнит" планирует ускорить экспансию по сравнению с 2020 годом, открывая по 1-1,5 тыс. магазинов "у дома", от 750 до 1 тыс. магазинов дрогери и 5-15 супермаркетов и суперсторов в год. Компания также видит потенциал повышения плотности продаж, в том числе за счет ускорения программы обновления сети.

Прогноз по выручке ритейлер не дает. CFO "Магнита" Дмитрий Иванов ранее в ноябре говорил, что в 2021-2022 годах компания рассчитывает на двузначный рост выручки.

Компания рассматривает новые M&A-сделки, но уже не масштаба "Дикси", говорил IR-директор "Магнита" Альберт Аветиков.

Продажа пакета ВТБ не окажет никакого влияния на бизнес-стратегию "Магнита" и не приведет к перестановкам в топ-менеджменте компании, поскольку новый контролирующий акционер давно присутствует в ее капитале и хорошо понимает ее сильные стороны, считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

"Магнит" продолжает демонстрировать самые высокие темпы роста выручки среди крупнейших продовольственных ритейлеров, а также сохраняет тренд на увеличение EBITDA рентабельности за счет продолжающегося операционного восстановления и роста эффективности. Ритейлер также имеет хороший потенциал для реализации синергии от консолидации бизнеса недавно приобретенной розничной сети "Дикси" и формирования дополнительной стоимости для акционеров", - отмечается в аналитическом обзоре Газпромбанка.

В свою очередь ВТБ сообщил, что планирует сохранить партнерские отношения с "Магнитом" и продолжить сотрудничество по существующим проектам и после продажи пакета (например, "Магнит" совместно с ВТБ разработал платежный сервис Magnit Pay, запущенный в конце прошлого года).

В настоящее время "Магнит" - второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. На конец сентября под управлением компании было 25,315 тыс. магазинов, в том числе 22,838 тыс. магазинов "у дома" "Магнит" и 2,438 тыс. магазинов "Дикси".

"Магнит" появился из оптового бизнеса, который Галицкий создал в 1990-х. В 1994 году в Краснодаре было зарегистрировано ЗАО "Тандер". Первый прямой контракт компания заключила с Johnson&Johnson и к концу 1996 года вошла в десятку крупнейших российских дистрибьюторов парфюмерии, косметики и бытовой химии. С 1998 года "Тандер" начал развивать магазины cash & carry, которые затем сменили формат. В 2000 году они были преобразованы в магазины "у дома", основной концепцией сети стали низкие цены. Тогда же появилась вывеска "Магнит". Уже в 2001 году "Магнит" стал крупнейшей в России сетью по количеству точек. В 2006 году ритейлер провел IPO.

Прибыли ВТБ прибыло

Для ВТБ продажа акций "Магнита" - однозначно прибыльная операция, единодушны аналитики, расходясь лишь в оценке размера потенциального дохода. Рынок ожидает превышения прогноза по чистой прибыли банка на год и мечтает о повышенных дивидендах: пока акции "Магнита" падали на ожиданиях дисконта в сделке АВВ, акции ВТБ, напротив, уверенно росли.

ВТБ может получить 20-25 млрд рублей чистой прибыли от сделки по продаже доли в "Магните", прогнозируют аналитики "Атона".

"Новость умеренно позитивна для ВТБ. Общая стоимость продаваемых акций "Магнита" составляет около 110 млрд рублей, исходя из их стоимости на момент закрытия торгов. Мы оцениваем потенциальную сумму чистой прибыли ВТБ от этой сделки в 20-25 млрд рублей или 8% от общей чистой прибыли банка. Соответственно, мы прогнозируем чистую прибыль ВТБ за 2021 год на уровне около 350 млрд рублей", - отмечают в обзоре аналитики "Атона".

Сделка также положительно повлияет на дивиденды ВТБ - их размер может несколько увеличиться, указывает "Атон".

Для ВТБ приобретение акций "Магнита" было финансовой инвестицией, а также точкой более тесного сотрудничества по некоторым совместным проектам, отмечает БКС. Аналитики БКС оценивают потенциальную прибыль от продажи 17,3% акций в 28 млрд рублей, или примерно 10% годовой прибыли.

"ВТБ учитывает свои инвестиции в "Магнит" по методу долевого участия. В 2020 году балансовая стоимость актива составляла 69,8 млрд рублей, и сейчас она, вероятно, выше. Это говорит о том, что прибыль ВТБ от продажи доли в "Магните", на наш взгляд, может превысить 25 млрд рублей. В этом случае ВТБ, скорее всего, заметно превысит свой прогноз по чистой прибыли на 2021 год более чем на 300 млрд рублей, что, по нашему мнению, должно оказать незначительное положительное влияние на акции. В этом случае дивидендная доходность ВТБ за 2021 год по обыкновенным акциям, по нашим расчетам, может превысить 13%", - пишут аналитики Sova Capital.

Оценка Альфа-банка чуть ниже: аналитики прогнозирует прибыль ВТБ от сделки на уровне 18 млрд рублей.

ВТБ после удачного третьего квартала повысил прогноз по чистой прибыли на 2021 год с 295 млрд рублей до таргета "свыше 300 млрд рублей".

Прибыль до налогообложения от сделки может составить около 25 млрд рублей, подсчитали аналитики Sber CIB. "Неясно, включал ли ВТБ, когда говорил о прогнозе прибыли на 2021 год, вероятную прибыль от продажи (акций "Магнита" - ИФ) или нет, но в любом случае сделка должна быть выгодной с точки зрения выплаты дивидендов. Исходя из прогноза чистой прибыли в размере 315 млрд рублей и выплату 50%, дивидендная доходность составит 14%", - говорится в обзоре.

По мнению Sber CIB, определенную роль в продаже акций "Магнита" могли сыграть стремление ВТБ более эффективно использовать капитал, а также планы ЦБ регулировать вложения банков в экосистему.