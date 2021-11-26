Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Продажа акций "Магнита" принесет ВТБ несколько десятков миллиардов рублей прибыли

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сделка по продаже акций "Магнита" принесет дополнительно к прибыли ВТБ несколько десятков миллиардов рублей, сообщил журналистам финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов.

Доходы от сделки будут отражены в отчетности группы за ноябрь, добавил он.

ЭкономикаМарафон ВТБ в ритейле закончен. ОбзорЧитать подробнее

"Сделка полностью закрыта, она денежная. Сейчас завершается перерегистрация прав и уже приходят денежные средства от покупателей этих акций. Эта сделка будет иметь несколько десятков миллиардов рублей чистого позитивного эффекта в отчете о прибылях и убытках группы", - сказал он.

ВТБ, уточняя в октябре годовой прогноз по прибыли, не учитывал возможные доходы от продажи акций "Магнита", но повышать его сейчас не планирует, так как таргет уже задан в широком диапазоне - "свыше 300 млрд рублей".

"Мы не планировали эту сделку, когда таргетировали предыдущий прогноз свыше 300 млрд рублей. Мы не планируем в связи с реализацией этой сделки как-то существенно менять годовой таргет, поскольку он задан в очень широком диапазоне. Мы и так оценивали его в более 300 млрд рублей. Но эта сделка пойдет on-top к нашему таргету", - сказал Пьянов.

ВТБ на прошлой неделе объявил о продаже 17,3% акций "Магнита", которые банк приобрел в 2018 у Сергея Галицкого. Банк реализовал 4,9% через ускоренное формирование книги заявок по цене 5700 рублей за акцию. Оставшиеся 12,4% планировалось продать другому крупному акционеру ритейлера - Marathon Group Александра Винокурова, которая в результате сделки увеличит свою долю в "Магните" до 29,75%.

ВТБ Магнит

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 2,9-4%

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 2,9-4%

Цены на нефть снизились более чем на 2%

Цены на нефть снизились более чем на 2%

Рубль упал более чем на 1% под давлением внешнего негатива

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано"

ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано"

ЦБ обеспокоил рост доли микрозаймов с высоким показателем долговой нагрузки

Апелляция признала законным доначисление Х5 2,4 млрд руб. налогов

Инвестфонд потребовал 8 млрд руб. от Deloitte после неудачной банковской сделки

Инвестфонд потребовал 8 млрд руб. от Deloitte после неудачной банковской сделки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });