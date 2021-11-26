Продажа акций "Магнита" принесет ВТБ несколько десятков миллиардов рублей прибыли

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сделка по продаже акций "Магнита" принесет дополнительно к прибыли ВТБ несколько десятков миллиардов рублей, сообщил журналистам финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов.

Доходы от сделки будут отражены в отчетности группы за ноябрь, добавил он.

"Сделка полностью закрыта, она денежная. Сейчас завершается перерегистрация прав и уже приходят денежные средства от покупателей этих акций. Эта сделка будет иметь несколько десятков миллиардов рублей чистого позитивного эффекта в отчете о прибылях и убытках группы", - сказал он.

ВТБ, уточняя в октябре годовой прогноз по прибыли, не учитывал возможные доходы от продажи акций "Магнита", но повышать его сейчас не планирует, так как таргет уже задан в широком диапазоне - "свыше 300 млрд рублей".

"Мы не планировали эту сделку, когда таргетировали предыдущий прогноз свыше 300 млрд рублей. Мы не планируем в связи с реализацией этой сделки как-то существенно менять годовой таргет, поскольку он задан в очень широком диапазоне. Мы и так оценивали его в более 300 млрд рублей. Но эта сделка пойдет on-top к нашему таргету", - сказал Пьянов.

ВТБ на прошлой неделе объявил о продаже 17,3% акций "Магнита", которые банк приобрел в 2018 у Сергея Галицкого. Банк реализовал 4,9% через ускоренное формирование книги заявок по цене 5700 рублей за акцию. Оставшиеся 12,4% планировалось продать другому крупному акционеру ритейлера - Marathon Group Александра Винокурова, которая в результате сделки увеличит свою долю в "Магните" до 29,75%.