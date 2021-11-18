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ВТБ выходит из "Магнита" через размещение акций на рынке и сделку с группой Винокурова

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ выходит из инвестиции в розничную сеть "Магнит", крупнейшим акционером которой банк стал в 2018 году.

Как говорится в сообщении ВТБ, до 4,4% акций ритейлера будет продано на рынке в рамках сделки ускоренного букбилдинга. Единственным организатором АВВ выступает "ВТБ Капитал".

Оставшуюся часть пакета - 12,88% "Магнита" - ВТБ договорился продать Marathon Group Александра Винокурова исходя из той цены за акцию, которая сложится в рамках АВВ. Доля Marathon в "Магните" по итогам сделки (для этого потребуется разрешение ФАС) вырастет до 29,75%. Группа не собирается наращивать свой пакет в "Магните" до контрольного, сказано в релизе.

Группа ВТБ закрыла сделку по покупке у Сергея Галицкого 29% акций ритейлера "Магнит" в середине марта 2018 года, сумма сделки составила 138 млрд рублей. В мае 11,82% акций были проданы Marathon Group.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по размеру выручки.

ВТБ

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