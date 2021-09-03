Минтруд спрогнозировал увеличение числа самозанятых к 2024 году до 6 млн

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Число самозанятых в России к 2024 году может вырасти до 5-6 млн человек; более 50% молодых людей в будущем намерены работать в сфере предпринимательства, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"На сегодняшний день мы уже достигли количества 3 млн человек, которые в режиме самозанятых трудятся (...) в горизонте 2024 года количество самозанятых граждан будет 5-6 млн", - сказала Котяков, выступая на панельной дискуссии в рамках Восточного экономического форума.

Он отметил, что около 30% предпринимателей - молодого возраста. В будущем их число увеличится. Котяков уточнил, что "на сегодняшний день, по опросам, которые мы наблюдаем, более 56% молодых людей видят своё будущее именно в режиме предпринимательства, работы на себя, сопряженного с работой на фрилансе, генерация каких-то продуктов, услуг".

Он напомнил, что за последние годы численность молодежи сократилась почти на 13 млн.

"В 2007 году численность молодежи в силу демографических причин была почти 35 млн человек. Сегодня волна, которая была сформирована в 90-е годы и сегодня молодежи 22,5 млн человек (...) соответствующим образом сократилась доля молодежи в структуре рабочей силы", - добавил он.

Ранее Котяков указал, что по прогнозам к 2030 году в России появятся до 10-11 млн самозанятых в различных сферах экономики.