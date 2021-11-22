Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Молдавская сторона не провела в срок (понедельник, 22 ноября) очередной платеж за поставки, в связи с чем поступление российского газа в республику может остановиться уже через двое суток, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября с.г. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены. "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств", - заявил Куприянов.

В РоссииПравительство Молдавии сообщило о новом договоре с "Газпромом" на пять летПравительство Молдавии сообщило о новом договоре с "Газпромом" на пять летЧитать подробнее

Официальный представитель российской компании напомнил: "Как известно, "Газпром" в течение длительного времени проводил переговоры с Молдовой по вопросам поставки газа, заключения на эту тему соответствующего контракта. Предложения "Газпрома" по контракту, по цене на газ были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов на газ. Молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании".

"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет 100% текущих платежей за газ", - подчеркнул Куприянов.

Газпром Молдавия газ

Новости по теме

Новости

Тринадцать иностранных компаний должны будут к 1 января открыть свои офисы в РФ

Падение рынка акций РФ стало рекордным с апреля 2020 года

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 6 октября

Эксперт допустил подорожание красной икры на 12-15% к Новому году

Эксперт допустил подорожание красной икры на 12-15% к Новому году

ЦБ приостанавливал торги облигациями "Роснано" из-за обсуждения реструктуризации долга

Песков переадресовал вопрос о платежеспособности "Роснано" в правительство

Песков переадресовал вопрос о платежеспособности "Роснано" в правительство

Падение индекса МосБиржи стало рекордным за год

Падение индекса МосБиржи стало рекордным за год

"Газпром" на этой неделе по-прежнему не будет продавать газ на своей площадке

"Газпром" на этой неделе по-прежнему не будет продавать газ на своей площадке

Доллар поднялся выше 74 руб. впервые с 27 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });