"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Молдавская сторона не провела в срок (понедельник, 22 ноября) очередной платеж за поставки, в связи с чем поступление российского газа в республику может остановиться уже через двое суток, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября с.г. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены. "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств", - заявил Куприянов.

Официальный представитель российской компании напомнил: "Как известно, "Газпром" в течение длительного времени проводил переговоры с Молдовой по вопросам поставки газа, заключения на эту тему соответствующего контракта. Предложения "Газпрома" по контракту, по цене на газ были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов на газ. Молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании".

"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет 100% текущих платежей за газ", - подчеркнул Куприянов.