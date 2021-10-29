Правительство Молдавии сообщили о новом договоре с "Газпромом" на пять лет

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Молдавия и "Газпром" заключили договор о поставке газа сроком на пять лет, была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Молдавии.

"В Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и "Газпромом". Стороны достигли основной договоренности по формуле цены, аудиту долга, образовавшегося в компании "Молдовагаз", и необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей", - сообщил представитель правительства, близко знакомый с ходом переговоров.

По его словам, "предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдовагаз" будет продлен на пять лет по формуле цены, предложенной молдавской стороной". Это означает, что цена будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев. Однако детали контракта не уточняются.

В ближайшее время официальное сообщение о подписании контракта будет обнародовано на сайте "Газпрома", "Молдовагаз" и правительства Молдавии.

Поставки газа по новому контракту начнутся с 1 ноября 2021 года. Предыдущий контракт истек 30 сентября. В октябре Молдавия получила газ по краткосрочному контракту на один месяц по цене $790 за тысячу кубометров.