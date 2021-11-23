"Ижорские заводы" изготовили корпус реактора для 2-го энергоблока АЭС "Аккую" в Турции

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ижорские заводы" (Санкт-Петербург, входит в группу "Объединенные машиностроительные заводы", ОМЗ) изготовило и отгрузило корпус реактора для 2-го энергоблока АЭС "Аккую" (Турция) с внутрикорпусными устройствами, сообщает пресс-служба предприятия.

В соответствии с действующим контрактом, специалисты "Ижорских заводов" приступили к изготовлению корпуса реактора в марте 2019 года. Отмечается, что в процессе изготовления был проведен весь комплекс испытаний, в том числе гидроиспытания корпуса с крышкой верхнего блока, а также контрольная сборка с внутрикорпусными устройствами и крышкой. Все геометрические параметры, соосность элементов и высокое качество изделия подтверждены комиссией.

В пресс-службе подчеркнули, что корпус работает в сложных условиях. Он должен обеспечивать герметичность реактора в процессе эксплуатации, безопасный перегруз топлива и работу реактора в течение 60-летнего срока службы.

Длина корпуса составляет 12 метров, толщина стенки в районе активной зоны - 192,5 мм, диаметр - 4,5 метра, а общий вес - 334 тонны.

Корпус реактора отправится на строительную площадку АЭС "Аккую" морским путем.

Ранее сообщалось, что контракт на поставку оборудования для второго энергоблока АЭС "Аккую" был подписан в 2017 году, стоимость составляла около 3 млрд рублей.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС - около $22 млрд.

Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача этого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год., когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 г. Старт началу строительства блока N3 АЭС "Аккую" был дан 10 марта 2021 года.

"Ижорские заводы" - один из основных активов ОМЗ, производит оборудование для горнодобывающей промышленности и атомных электростанций.

"Объединенные машиностроительные заводы" производят, монтируют и обслуживают оборудование для атомной энергетики, нефтегазовой, горной промышленности, выпускают спецстали. Производственные площадки компании находятся в России и Чехии. Группу контролирует Газпромбанк.