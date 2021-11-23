Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Ижорские заводы" изготовили корпус реактора для 2-го энергоблока АЭС "Аккую" в Турции

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ижорские заводы" (Санкт-Петербург, входит в группу "Объединенные машиностроительные заводы", ОМЗ) изготовило и отгрузило корпус реактора для 2-го энергоблока АЭС "Аккую" (Турция) с внутрикорпусными устройствами, сообщает пресс-служба предприятия.

В соответствии с действующим контрактом, специалисты "Ижорских заводов" приступили к изготовлению корпуса реактора в марте 2019 года. Отмечается, что в процессе изготовления был проведен весь комплекс испытаний, в том числе гидроиспытания корпуса с крышкой верхнего блока, а также контрольная сборка с внутрикорпусными устройствами и крышкой. Все геометрические параметры, соосность элементов и высокое качество изделия подтверждены комиссией.

В пресс-службе подчеркнули, что корпус работает в сложных условиях. Он должен обеспечивать герметичность реактора в процессе эксплуатации, безопасный перегруз топлива и работу реактора в течение 60-летнего срока службы.

Длина корпуса составляет 12 метров, толщина стенки в районе активной зоны - 192,5 мм, диаметр - 4,5 метра, а общий вес - 334 тонны.

Корпус реактора отправится на строительную площадку АЭС "Аккую" морским путем.

Ранее сообщалось, что контракт на поставку оборудования для второго энергоблока АЭС "Аккую" был подписан в 2017 году, стоимость составляла около 3 млрд рублей.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС - около $22 млрд.

Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача этого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год., когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 г. Старт началу строительства блока N3 АЭС "Аккую" был дан 10 марта 2021 года.

"Ижорские заводы" - один из основных активов ОМЗ, производит оборудование для горнодобывающей промышленности и атомных электростанций.

"Объединенные машиностроительные заводы" производят, монтируют и обслуживают оборудование для атомной энергетики, нефтегазовой, горной промышленности, выпускают спецстали. Производственные площадки компании находятся в России и Чехии. Группу контролирует Газпромбанк.

Аккую Турция Ижорские заводы

Новости по теме

Новости

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

"Молдовагаз" пообещал не допустить прекращения "Газпромом" поставок

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

Тринадцать иностранных компаний должны будут к 1 января открыть свои офисы в РФ

Падение рынка акций РФ стало рекордным с апреля 2020 года

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 6 октября

Эксперт допустил подорожание красной икры на 12-15% к Новому году

Эксперт допустил подорожание красной икры на 12-15% к Новому году

ЦБ приостанавливал торги облигациями "Роснано" из-за обсуждения реструктуризации долга

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });