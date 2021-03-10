РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии начала строительства третьего энергоблока АЭС "Аккую" Фото: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству III блока АЭС "Аккую".

Церемония заливки "первого бетона", символизирующая начало строительства, проходит в среду в режиме видеоконференции.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.

Заливка первого бетона под блок №1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача первого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок №2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 года. Сообщалось, что строительная лицензия на блок №4 ожидается осенью 2021 года.