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Сбер выделит структуре "Росатома" еще $800 млн на строительство АЭС "Аккую"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк предоставит проектной компании АО "Аккую Нуклеар" (входит в ГК "Росатом") очередной кредит на сооружение АЭС "Аккую" в Турции. Банк сообщил, что открыл ей две кредитные линии на сумму $500 и $300 млн сроком на 7 лет. Средства будут направлены на строительство четырех блоков станции.

В августе 2019 года Сбербанк открыл для "Аккую Нуклеар" кредитную линию на сумму $400 млн на 7 лет.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС - около $22 млрд.

Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача этого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, к 100-летию 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 года. Старт началу строительства блока N3 АЭС "Аккую" был дан 10 марта 2021 года.

Аккую Турция Сбербанк Росатом Аккую Нуклеар

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