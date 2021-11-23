Облигации "Роснано" выросли в цене после заявления Минфина

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Облигации "Роснано" перешли от ценового снижения к росту на заявлении Минфина о том, что обязательства с госгарантиями будут выполнены в любом сценарии.

По данным на 12:18, котировки облигаций "Роснано" 6-й серии выросли почти на 1% по отношению к уровню закрытия понедельника - до 100,93% от номинала (их доходность снизилась до 11,66% годовых), 7-й серии - на 0,4%, до 100,05% от номинала (доходность снизилась до 13,08% годовых), 8-й серии - на 9,6%, до 95% от номинала (доходность опустилась до 10,18% годовых). В свою очередь, стоимость биржевых облигаций серии БО-002P-01 выросла на 5,7% - до 92,46% от номинала (в связи с тем, что бумага должна быть погашена 1 декабря, ее доходность составила 3 245% годовых), серии БО-002P-03 - на 6%, до 84,9% от номинала (доходность снизилась до 29,5% годовых), серии БО-002P-05 - на 2%, до 76,5% от номинала (доходность - 22,66% годовых). И лишь выпуск БО-002P-04 остался в небольшом минусе - котировки опустились на 0,5%, до 78,5% от номинала, что соответствует доходности 19,53% годовых.

Долговые обязательства госкомпании "Роснано", обеспеченные государственными гарантиями, будут исполняться, пообещал Минфин РФ.

В комментарии Минфина сказано, что "на текущий момент правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО "Роснано", в том числе по выходу общества из исторического проектного портфеля". Ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями", - заявил Минфин. О судьбе долгов "Роснано", не покрытых госгарантией, в комментарии не упоминается.

Во вторник министерство впервые прокомментировало ситуацию с долгами "Роснано", которая вышла в публичную плоскость в пятницу вечером.

Сначала "Московская биржа" сообщила о приостановке торгов облигациями "Роснано" с 17:08 19 ноября. Вслед за этим сама компания объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались "возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов".

В понедельник утром биржа возобновила торги облигациями "Роснано". Сам Банк России позднее сообщил, что предписал приостановить торги облигациями "Роснано" после того, как получил информацию об обсуждении реструктуризации долга компании "с узким кругом кредиторов". От "Роснано" и правительства пока никаких комментариев не поступало.

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет 71,58 млрд руб. По состоянию на конец первого полугодия, у компании было 12,05 млрд рублей на депозитах и в долговых ценных бумагах. На данный момент у "Роснано" в обращении шесть выпусков биржевых облигаций на 40,18 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Выпуск серии БО-002Р-01 на 4,5 млрд рублей гасится 1 декабря, госгарантии по нему нет.