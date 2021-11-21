Квазисуверенный долг с нанопокрытием. Обобщение

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российский долговой рынок столкнулся с небывалым событием, которое, не будучи угрозой его стабильности само по себе, угрожает пересмотром инвесторами рисков всего квазисуверенного сегмента.

Компания "Роснано", подконтрольная государству и обладающая высоким кредитным рейтингом, по сути оказалась на грани дефолта - пока технического - по облигациям, чем шокировала держателей бондов: рынок всегда "по умолчанию" считал, что финансовые проблемы госкомпаний, даже если они возникают, его не касаются, бюджет окажет эмитенту поддержку и закроет долги. Вряд ли кого-то из владельцев долговых обязательств "Роснано" сильно интересовала отчетность компании, ведь ее долг воспринимался как разновидность суверенного. Это справедливо и для других разновидностей квазисуверенного долга (не только корпоративного, но и субфедерального), и теперь падение котировок угрожает облигациям целого ряда эмитентов, чей финансовый профиль выглядит слабо, но до сих это не считалось проблемой.

В секторе региональных облигаций совсем недавно был случай, когда эмитент оказался на грани дефолта. В итоге Минфин, нещадно критиковавший залезшую в непомерные долги Мордовию, ей все же помог, укрепив веру рынка в том, что "Москва не бросит". Правда, вскоре Мордовии поменяли губернатора, а в "Роснано" эта воспитательная мера, очевидно, не очень актуальна - в компании и так новое руководство. Усиливает тревогу рынка и приостановка торгов облигациями компании без объяснения причин, да и в целом информационный вакуум вокруг преддефолта квазисуверенного заемщика.

Как управлять долговой нагрузкой, не привлекая внимание инвесторов

"Несмотря на то, что менеджмент компании третий квартал подряд демонстрирует стабильные положительные результаты по выручке и прибыли, остаются факторы, сдерживающие развитие. Речь об исторически сложившихся обязательствах. Начисленные процентные расходы за 9 месяцев 2021 года составили 11,5 млрд руб. Стратегическая задача менеджмента на ближайшие месяцы - снижение уровня долговой нагрузки, сформированной до начала 2021 года", - меньше двух недель назад, когда "Роснано" публиковало финансовые результаты за 9 месяцев по РСБУ, комментарии зампреда правления компании по экономике и финансам Максима Сахарова звучали не слишком оптимистично, но не более того. А заголовок сообщения бодро оповещал о том, что выручка АО "Роснано" за 9 месяцев 2021 года по РСБУ выросла почти вшестеро и составила 22,2 млрд рублей. Компания получила 2,9 млрд руб. чистой прибыли, хотя этот показатель и сократился год к году на 17%.

В апреле этого года рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании "Роснано" на высоком уровне ruAA (прогноз по рейтингу - стабильный). Агентство тоже обращало внимание на высокий долг "Роснано", но оценивало кредитоспособность компании "с отступлением от действующей методологии присвоения рейтингов". "Действующая методология не в полной мере оценивает профиль операционных и финансовых рисков компании как особого узкоспециализированного института развития и ее деятельность по формированию и развитию наноиндустрии как нового самостоятельного сектора экономики, включая отношения с государством, и оцениваемые методологией факторы не показательны при оценке состояния компании. Присвоенный рейтинг в значительной степени соответствует не самостоятельному рейтингу кредитоспособности с поправками на поддержку со стороны государства, а рейтингу на паритетном с государством уровне с поправкой на уровень системной значимости", - отмечалось в релизе "Эксперт РА".

"По состоянию на начало 2021 года 75% долговых обязательств компании было покрыто гарантиями. Агентство при этом принимает во внимание, что на протяжении всего срока деятельности компания не допускала просрочек при обслуживании долговых обязательств, и, как следствие, кредиторы ни разу не обращались к гаранту", - отмечали в "Эксперт РА".

Тревожные звонки, безусловно, раздавались. В конце августа "Роснано" в отчетности по МСФО за полугодие сообщило, что ведет с акционером (им является Российская Федерация в лице Росимущества) переговоры о возможности привлечения дополнительного финансирования для обеспечения возможности дальнейшей работы группы. "<...> Руководство группы полагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами группы в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов их реализации, - говорится в отчете. - Исходя из состояния оценки ликвидности группы в ближайшем обозримом будущем, руководство группы полагает, что потребуется дополнительное финансирование со стороны акционера, в том числе на обслуживание долга, а также для осуществления финансово-хозяйственной деятельности".

Также в отчетности "Роснано" отмечалось, что если группа не получит допфинансирования от акционера или из других источников, то "она может быть не в состоянии непрерывно продолжать свою деятельность".

"На данный момент компания планирует использовать средства от выходов из текущего портфеля для погашения и обслуживания долга, - говорили тогда "Интерфаксу" в "Роснано". - Продолжается работа по повышению капитализации и операционной эффективности портфельных компаний". Решение о целесообразности, форме и объёме финансовой поддержки будет принято после утверждения стратегии и выходов из текущего портфеля активов, отмечали в компании.

По данным "Роснано", на 30 июня текущего года оборотные активы группы (57 млрд руб.) превышали краткосрочные обязательства (23 млрд руб.) на 33,9 млрд руб. Аудитор компании, KPMG, констатируя эти факты, указывал на "наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы непрерывно продолжать деятельность".

"Роснано" создано в 2007 году как госкорпорация, в 2011 г. преобразовано в АО. В ноябре прошлого года глава правительства Михаил Мишустин объявил о реформе институтов развития, в рамках которой "Роснано" вошло в периметр управления ВЭБа. Вскоре в компании поменялся руководитель: вместо многолетнего главы "Роснано" Анатолия Чубайса был назначен выходец из "Ростеха" Сергей Куликов. На встрече с коллективом Сергей Куликов пообещал перегруппировку портфеля и реструктуризацию долгов "Роснано".

Глава ВЭБа Игорь Шувалов в августе говорил, что в "Роснано" есть хорошие проекты, которые следует дальше развивать, а "что касается проблемного портфеля, у ВЭБа хороший опыт, как расчистить проблемные долги". "Будем помогать здесь "Роснано", взаимодействовать вместе с министерством финансов. Я надеюсь, эта проблема будет решена за достаточно короткий срок", - заявлял Шувалов.

Все эти сигналы не сильно беспокоили рынок - тем более, рейтинговых действий от агентств не последовало (а у "Роснано" есть рейтинг не только "Эксперт РА", но и Fitch, в последний раз он подтверждался на уровне ВВВ в минувшем декабре). В конце концов, ЦБ РФ еще в 2017 году обращал внимание на "негативные тенденции в деятельности АО "Роснано", существенное снижение величины чистых активов, убыточную деятельность, а также существенную долговую нагрузку", в связи с чем потребовал у одного из заемщиков - АБ "Россия" - изменить категории качества ссуды "Роснано" (эта информация стала публичной благодаря процессу между "Роснано" и банком "Россия": госкомпания безуспешно пыталась убедить суд, что из-за отказа в выдаче средств в рамках ранее открытой кредитной линии, понесла финансовые потери, так как ей пришлось привлекать деньги в Совкомбанке - кстати, как раз чтобы расплатиться по облигациям - под более высокий процент).

Облигации "Роснано" серии БО-002Р-01 в пятницу закрылись по цене 100,02% от номинала, за год снижение стоимости бумаги не превышало среднерыночных темпов. Среднедневной объем торгов сохранялся на уровне 1-4 млн рублей. Облигации серии 07 закрылись по цене 104,89% от номинала, серии 06 - по цене 104,01% от номинала.

Поэтому несмотря на все очевидные долговые трудности "Роснано", два сообщения, опубликованных вечером в пятницу, прозвучали как гром среди ясного неба.

В атмосфере внезапного конструктивного диалога

Сначала "Московская биржа" сообщила о приостановке торгов облигациями "Роснано" с 17:08 МСК 19 ноября. Торги приостановлены по бумагам серий 06, 07, 08, БО-П01, БО-002P-01, БО-002P-02, БО-002P-03, БО-002P-04 и БО-002P-05. В сообщении "Мосбиржи" это решение никак не объясняется, в пресс-службе торговой площадки на вопросы "Интерфакса" не ответили.

Косвенное объяснение обнаружилось вскоре в сообщении на сайте "Роснано". Компания объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций (которая никак до тех пор не анонсировалась).

"На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", - слова "техдефолт" "Роснано" удалось избежать, но в целом тональность сообщения по меркам привычного языка пресс-релизов беспрецедентно мрачная.

"АО "Роснано" планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами. Информация о дальнейших мерах будет доведена по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств", - сказано в сообщении.

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет 71,58 млрд руб. По состоянию на конец первого полугодия, у компании было 12,05 млрд рублей на депозитах и в долговых ценных бумагах.

На данный моменту у "Роснано" в обращении 6 выпусков биржевых облигаций на 40,18 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Выпуск серии БО-002Р-01 без госгарантии на 4,5 млрд рублей гасится 1 декабря текущего года.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, другой на 9 млрд рублей 7-й серии - в декабре 2022 года. Оба выпуска обеспечены госгарантиями. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии гасится в октябре 2022 года. Остальные бумаги гасятся в 2023 - 2028 годах.

Ни одна из вовлеченных в ситуацию сторон - правительство, Минфин, ВЭБ, ЦБ, рейтинговые агентства, само "Роснано" - пока не предоставили комментариев в ответ на запросы "Интерфакса".

Плохой прецедент

"Сообщение о реструктуризации по сути означает дефолт компании с высоким рейтингом. Госкорпорации федерального уровня никогда не рассматривались как коммерческие организации, им всегда давали деньги под достаточно низкую ставку в расчете на то, что государство поможет в трудный момент. Это позволяло им привлекать деньги с рынка, в том числе частных инвесторов, под разные проекты, в которых инвесторы могли не разбираться", - отметил в беседе с "Интерфаксом" участник облигационного рынка, попросивший об анонимности.

"Реструктуризация по облигациям "Роснано" - очень плохой прецедент. Теперь можно ожидать увеличение доходности по долгам госкорпораций, надеюсь, что другие группы эмитентов это не затронет. Кроме того, под удар попадает репутация и рейтинговых агентств. Как может быть такое, что сегодня у тебя компания с высоким рейтингом по национальной шкале, а завтра у нее дефолт? Возникает много вопросов к рейтинговым агентствам, на основе рейтингов которых рассчитываются кредитные риски и банковские нормативы. Это очень плохая информация для долгового рынка, который и так находится не в лучшей форме из-за повышения ключевой ставки на 3,25 п.п в течение года", - не скрывает разочарования новостями о "Роснано" собеседник агентства.

"Предпосылки дефолта есть в самой отчетности "Роснано" за второй квартал, где аудитор пишет, про "наличие существенной неопределенности, которая может вызывать значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность". Иными словами, было понятно, что без новых вливаний со стороны акционера в лице государства компания не сможет существовать. Вероятно, держатели облигаций, а это банки, фонды и даже частные инвесторы, были абсолютно уверены, что государство эти вливания предоставит. Но в Минфине, вероятно, решили иначе. Это создает прецедент и будет означать на переоценку рисков на весь квазисуверенный долг. Для некоторых эмитентов это создаст проблемы с привлечением капитала и рефинансированием долгов", - полагает собеседник "Интерфакса" в одной из крупных управляющих компаний.

Представитель другой крупной УК заявил, что у них давно нет лимита на "Роснано" - просто потому, что основная деятельность компании вызывает вопросы. "Однако пресс-релиз компании все равно стал для всех сюрпризом, поэтому завтра на рынке может сильная реакция с распродажами бумаг других госкорпораций вроде ВЭБа или ГТЛК, но так как деятельность у эмитентов все-таки разная, потом возможна коррекция после просадки", - сказал он.

"Долги "Роснано" без государственных гарантий - это, в основном, облигации. У Совкомбанка таких в балансе нет. Мы не знаем, будет ли государство поддерживать компанию в части погашения этих долгов. Что касается кредитов под государственные гарантии, то дефолт по ним исключён. Точнее, он столь же вероятен, как суверенный дефолт России. Кредиты, предоставленные нашим банком, обеспечены гарантиями государства и обслуживаются без просрочек", - передал "Интерфаксу" через пресс-службу первый зампред правления Совкомбанка (крупный кредитор "Роснано") Сергей Хотимский.

Согласно раскрытию десяти крупнейших НПФ по объему пенсионных накоплений, по состоянию на конец октября облигации "Роснано" были лишь у двух фондов: у НПФ "Большой" (входит в пенсионный дивизион "Региона) бумаги четырех выпусков на сумму около 1,5 млрд рублей и у НПФ "Достойное будущее" (бывший НПФ "Сафмар") одного выпуска на чуть более чем 20 млн рублей. У "ВТБ Пенсионного фонда" на конец апреля были бумаги на 380 млн рублей, но, по словам источника в фонде, на сегодня их в портфеле уже нет.

Долгов перед крупнейшим российским банком у "Роснано" нет. "Компания в настоящее время не кредитуется в банке, задолженность отсутствует. Соответственно, переговоров по реструктуризации не ведётся", - сообщили "Интерфаксу" в Сбербанке.