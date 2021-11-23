Минфин пообещал выполнение обязательств "Роснано" с госгарантиями

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Долговые обязательства госкомпании "Роснано", обеспеченные государственными гарантиями, будут исполняться, пообещал Минфин РФ.

В комментарии Минфина сказано, что "на текущий момент правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО "Роснано", в том числе по выходу общества из исторического проектного портфеля".

"Ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями", - заявил Минфин. О судьбе долгов "Роснано", не покрытых госгарантией, в комментарии не упоминается.

Во вторник министерство впервые прокомментировало ситуацию с долгами "Роснано", которая вышла в публичную плоскость в пятницу вечером. Сначала Московская биржа сообщила о приостановке торгов облигациями "Роснано" с 17:08 19 ноября. Вслед за этим сама компания объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались "возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов".

"Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", - заявила компания.

"Роснано" пообещало "продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами", доведя до них "информацию о дальнейших мерах по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств".

В понедельник утром биржа возобновила торги облигациями "Роснано", приостановленные, согласно заявлению площадки, по предписанию ЦБ РФ. Сам Банк России позднее сообщил, что предписал приостановить торги облигациями "Роснано" после того, как получил информацию об обсуждении реструктуризации долга компании "с узким кругом кредиторов". От "Роснано" и правительства пока никаких комментариев не поступало.

"В настоящий момент АО "Роснано" продолжает осуществлять свою хозяйственную деятельность и выполнять обязательства", - отметил Минфин.

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет 71,58 млрд руб. По состоянию на конец первого полугодия, у компании было 12,05 млрд рублей на депозитах и в долговых ценных бумагах. На данный момент у "Роснано" в обращении шесть выпусков биржевых облигаций на 40,18 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Выпуск серии БО-002Р-01 на 4,5 млрд рублей гасится 1 декабря, госгарантии по нему нет.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, другой на 9 млрд рублей 7-й серии - в декабре 2022 года. Оба выпуска обеспечены госгарантиями. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии гасится в октябре 2022 года. Остальные бумаги гасятся в 2023-2028 годах.

Участники рынка, опрошенные "Интерфаксом", называют ситуацию с возможной реструктуризацией долга "Роснано" плохим прецедентом, который может негативно повлиять на весь сегмент квазисуверенного долга.