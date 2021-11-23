Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цена газа в Европе снова поднялась выше $1000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе снова поднялась выше $1000 за тысячу кубометров
Фото: Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе снова выше $1000 за тысячу кубометров после однодневного проседания ниже этого уровня.

Экономика"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплатыЧитать подробнее

Во вторник цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 90,695 евро за МВт.ч, то есть $1054 за тысячу кубометров. Торги открылись с отметки $998 и ранее снижались до $959 за тысячу кубометров.

На этой неделе в Европе ожидается дальнейшее сезонное похолодание. В среднем в ноябре в регионе почти на два градуса холоднее, чем годом ранее.

Новая неделя началась со слабых показателей работы ветряной генерации - она обеспечила всего 12,6% энергобаланса Европы при среднем показателе 14,8% (максимум 19,7%) за прошлую неделю. В ближайшие дни в регионе ожидается слабоветренная погода, что сокращает возможности ветрогенерации.

газ Европа

Новости по теме

Новости

Индекс Мосбиржи упал ниже 3800 пунктов – минимума с начала августа

Рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

"Молдовагаз" пообещал не допустить прекращения "Газпромом" поставок

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

Тринадцать иностранных компаний должны будут к 1 января открыть свои офисы в РФ

Падение рынка акций РФ стало рекордным с апреля 2020 года

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });