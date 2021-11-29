"Газпром" отметил негативное влияние высоких цен на спрос на газ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Высокие цены уже начали негативно влиять на спрос, при этом тренд на снижение импорта газа Европой является общерыночным, заявил на телеконференции для инвесторов начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.

В компании не считают нынешние цены на уровне $1000 за тысячу кубометров "устойчивыми", и они уже начали влиять на спрос, отметил он.

"Но котировки форвардов не предполагают значительного снижения в ближайшие месяцы", - добавил Иванников.

Замначальника департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов в свою очередь добавил, что в настоящее время "заявки по долгосрочным контрактам идут на максимальном уровне - они выполняются в полном объеме".

"Никаких нарушений контрактов "Газпром" не допускает. Снижение заявок в некоторых секторах объясняется высоким уровнем цен. Но на 2022 год, несмотря на ожидаемый высокий уровень цен, не ожидаем резкого снижения объёмов", - отметил Зотов.