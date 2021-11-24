Решетников заявил, что инфляция в РФ по итогам года может превысить прогноз в 7,4%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в 2021 году может выйти за прогноз Минэкономразвития в 7,4%, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников, комментируя последние данные по инфляции.

"Я не хотел бы вам говорить сейчас наши оценки. Конечно, рабочие оценки есть. Не исключаем, что 7,4%, оценка, может быть превышена", - отметил он.

"С другой стороны, мы сейчас окончательно докрутили все меры, которые привязаны не к прогнозной, не к оцениваемой инфляции, а которые привязаны по факту к той инфляции, что будет - настолько и будем индексировать социальные пособия и все прочие вещи", - подчеркнул министр.

"При этом понятно, что по инфляции вы видите, насколько все нестабильно. Даже ослабление курса последних дней, которое тоже фундаментальных причин под собой по большому счету не имеет никаких, но тем не менее произошло на слухах, на событиях в развивающихся странах, на Турции как бы сейчас фактор добавился, и так далее. И явно вся эта нервозность в ближайшие недели будет присутствовать, курс будет слабее. И мы сразу это увидим в ускорении непродовольственной инфляции, с одной стороны, а с другой стороны - в разгоне услуг. Все-таки услуги у нас были якорем, сейчас (на фоне ослабления рубля - ИФ) особенно туризм нам даст какие-то эффекты", - заявил Решетников.

"И все это на фоне того, что внешние факторы инфляции, импортируемой инфляции, тоже никуда не деваются. По удобрениям и по ряду других позиций мы видим некий загиб, все-таки не такими темпами это все растет, но никаких снижений мы не видим. Да, немножко мы догнали по урожаю, видим, что цены, конечно, притормозили, но тоже особой дефляции в плодоовощах, даже отложенной, пока не видим", - констатировал он.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция с начала года к 22 ноября уже достигла 7,02% и прибавляет по 0,2% в неделю последние две недели.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равен 7,4-7,9%.