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Недельная инфляция в РФ держится на уровне 0,2%

Годовая опустилась чуть ниже 8,1% на фоне высокой базы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 16 по 22 ноября ускорилась до 0,20% после 0,18% с 9 по 15 ноября и резкого замедления до 0,09% со 2 по 8 ноября (возможно вызванного нерабочими днями), приводятся цифры в сообщении Росстата.

С начала месяца инфляция к 22 ноября составила 0,50%, с начала года - 7,02%, свидетельствуют данные Росстата.

Среднесуточная инфляция за 22 дня ноября составила 0,023% (за аналогичный период ноября 2020 года - 0,026%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 22 ноября немного замедлилась - до 8,06% с 8,10% на 15 ноября, 8,07% на 8 ноября, 8,14% на 1 ноября и 8,13% на конец октября.

При сохранении темпов инфляции на уровне 22 дней рост цен в ноябре может составить порядка 0,7%, а годовая инфляция на конец ноября останется на уровне октября в 8,1% (в ноябре 2020 года инфляция составила 0,71%).

Цены на продукты и лекарства

Цены на плодоовощную продукцию снижаются вторую неделю подряд - за период с 16 по 22 ноября они опустились на 0,1% (с 9 по 15 на 0,3%), в том числе на помидоры - на 2,1%, огурцы - на 1,8%. В то же время подорожали: капуста - на 2,8%, картофель - на 0,5%, яблоки - на 0,4%, морковь - на 0,1%.

За период с 16 по 22 ноября значительно выросли цены на шоколадные конфеты - на 1,1%, яйца и рис - на 0,9%, гречневую крупу - на 0,8%, пшеничную муку и вермишель - на 0,7%, сливочное масло, сметану - на 0,6%.

В группе наблюдаемых медикаментов существенно подорожали: бромгексин - на 1,2%, валидол - на 0,7%.

Непродовольственные товары

Из непродовольственных товаров значительно выросли цены на металлочерепицу - на 0,6%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,2%, дизельное топливо - на 1,1%.

Стоимость поездки на отдых в Турцию выросла на 4,7% (после повышения на 0,5% неделей ранее).

Октябрьское решение ЦБ РФ по ставке

Банк России 22 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - с 6,75% до 7,5%. Это шестое повышение ставки подряд. Решение ЦБ можно считать неожиданным для рынка.

В сентябре, повысив ставку на 25 пунктов, ЦБ максимально ужесточил свой сигнал на будущее, переведя упоминание о повышении ставки во множественное число. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении от 10 сентября. Этот крайне жесткий сигнал, несмотря на "ястребиное" решение регулятора, в новом заявлении сохранен полностью неизменным.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов на прошлой неделе заявил, что совет директоров Банка России на декабрьском заседании будет рассматривать "достаточно широкий набор вариантов" изменения ключевой ставки.

"Я думаю, что и "на столе" декабрьского совета директоров будет достаточно широкий набор вариантов изменения ключевой ставки", - сказал Тремасов. ЦБ настроен решительно, нацелен вернуть инфляцию к таргету к концу 2022 года, подчеркнул глава департамента.

"Наша позиция достаточно простая, прозрачная. Мы в общем и по итогам октябрьского заседания совета директоров, мне кажется, достаточно четко скоммуницировали, что будем рассматривать возможность повышения ставки на дальнейших заседаниях", - отметил Тремасов.

ЦБ 22 октября резко повысил свой прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%, сохранив ожидания на 2022 год в интервале 4,0-4,5%.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2021 год равен 7,4% (выглядит уже слишком консервативным), на 2022 год - 4,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции на 2021 год равняется 7,8%, резко увеличившись с 6,6% по опросу в начале октября.

В 2022 году аналитики ожидают инфляцию на уровне 4,7% (рост с 4,3% по опросу месяц назад), что уже не превышает интервальный прогноз ЦБ.

Росстат ЦБ РФ

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