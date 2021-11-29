Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Банке России "сильно обеспокоены" инфляцией и ожидают, что для возвращения к целевым уровням близ 4% потребуется сохранить жесткую денежно-кредитную политику, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она сказала это на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Одна из острых проблем, с которой мы столкнулись и которая характеризует этот период восстановления, это рост инфляции. Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель 4%. Мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что рост инфляции наблюдается во всем мире. Центральные банки ведут себя по-разному. Некоторые регуляторы считают правильным остаться в мягкой политике, так как рост инфляции, по их мнению, обусловлен временными факторами. Они полагают, что эти факторы ослабнут в ближайшее время и инфляция без вмешательства денежно-кредитной политики снизится.

Банк России придерживается иной позиции: считает, что ситуация требует реакции ДКП.

"У нас, так как выросли инфляционные ожидания, они выросли существенно, мы считаем, что это требует реакции денежно-кредитной политики. У нас нет такой возможности, как в странах, где инфляционные ожидания считаются заякоренными, просто переждать этот период", - заявила председатель ЦБ.

Она обратила внимание на риск раскручивания инфляционной спирали, когда инфляционные ожидания приводят к росту инфляции, а она к повышению ожиданий. "Если в эту спираль еще включается ускоренная индексация заработных плат - это то, что денежно-кредитная политика, по сути, должна переломить", - отметила Набиуллина.