Сбербанк продал ГПБ 36% "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк закрыл сделку по продаже Газпромбанку (ГПБ) 36% АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK (ранее Mail.Ru Group), говорится в сообщении Сбербанка.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 12,8 млрд рублей.

Сбербанк в декабре 2019 года закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group (сейчас VK) через покупку 36% компании "МФ Технологии". Эта компания тогда контролировала 58,3% голосов интернет-холдинга.

До этого Сбербанк договорился выкупить у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех" косвенную долю в интернет-холдинге за 11,3 млрд рублей. Речь шла о выкупе 35%-ной доли Газпромбанка, а также 1%-ной доли "Ростеха" в "МФ Технологиях".

Согласно материалам VK, в настоящее время экономическая доля "МФ Технологии" в VK составляет 4,8%, голосующая - 57,3%. Структура акционеров "МФ Технологии" сейчас следующая: у ПАО "Мегафон" 45%, у Сбербанка - 36%, у "Ростеха" - 10%, а у USM - 9%.

Акционерами VK также являются Prosus (структура южноафриканского холдинга Naspers), у которой 25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля; китайская Alibaba Group - 9,5% и 4,5%, соответственно.