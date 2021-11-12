Сбер продаст обратно ГПБ 36% "МФ Технологии", контролирующей 57% VK

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что продаст обратно Газпромбанку долю в АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK (Mail.Ru Group Limited). Сберн подписал обязывающую документацию по продаже ГПБ 36% "МФ Технологии".

Стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей.

Закрыть сделку планируется в четвертом квартале 2021 года после получения необходимых согласований.

Сбербанк в декабре 2019 года закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group (сейчас VK) через покупку 36% компании "МФ Технологии". Эта компания тогда контролировала 58,3% голосов интернет-холдинга.

До этого Сбербанк договорился выкупить у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех" косвенную долю в интернет-холдинге за 11,3 млрд рублей. Речь шла о выкупе 35%-ной доли Газпромбанка, а также 1%-ной доли "Ростеха" в "МФ Технологиях". Таким образом, банк получил около 21% голосов интернет-холдинга.