Инвестфонд потребовал 8 млрд руб. от Deloitte после неудачной банковской сделки

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск инвестиционного фонда Starr Russia Investments III BV, который входит в американскую группу Starr Foundation, к пяти структурам Deloitte. Сумма требований - более 8 млрд рублей, свидетельствует картотека суда.

Ранее фонд пытался взыскать с них солидарно $110 млн убытков из-за неудачных инвестиций в Инвестторгбанк, санированный впоследствии Траскапиталбанком.

Суть претензий в материалах суда пока не раскрывается. Однако ответчики по делу те же, что и по иску, который инвестфонд направлял в Арбитражный суд Москвы в 2017 году. Тогда суд оставил его без рассмотрения, поскольку аналогичный иск Starr Russia Investments III BV подал и в Верховный суд штата Нью-Йорк (США).

В Deloitte СНГ напомнили, что иск в США был отклонен без права предъявления повторного иска. Аудитор ожидает, что то же самое произойдет и с российским судебным иском.

Юрист, представляющий интересы компании Starr Russia Investments III BV, отказался от комментариев.

В 2017 году Starr Russia Investments III BV предъявлял претензии нескольким структурам Deloitte. Фонд требовал взыскать с них $110 млн, ставя в вину сговор с клиентом - с совладельцем банка Владимиром Гудковым, писал "Коммерсантъ". Издание со ссылкой на иск указывало, что аудитор в качестве посредника в переговорах убедил Starr Russia Investments III B. V вложиться в банк, уверяя в его надежности.

Летом 2008 года инвестфонд стал собственником 19,99% акций Инвестторгбанка. Deloitte стал аудитором банка после того, как прежний аудитор KPMG в заключении за 2012 год указал на высокорискованную политику банка, писал "Коммерсантъ".

В августе 2015 года ЦБ РФ сначала ввел временную администрацию в Инвестторгбанке, а уже осенью отдал его на санацию Транскапиталбанку. Называлась сумма в 32 млрд рублей недосозданных резервов в Инвестторгбанке.

Летом 2021 года Тушинский райсуд Москвы заочно приговорил Гудкова, скрывающегося в Монако, к семи годам заключения и штрафу в 800 тыс. рублей. Он был признан виновным в хищении из банка более 7 млрд рублей, сообщал "Коммерсант".