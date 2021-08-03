Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия АрменияПодробнееСпортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Япония Сербия РоссияПодробнее

Топ-менеджер Инвестиционного торгового банка заочно осужден за хищение 7 млрд руб.

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии бывшего председателя правления Инвестиционного торгового банка Владимира Гудкова по делу о многомиллиардных хищениях средств банка. Ему также назначен штраф в размере 800 тыс. рублей. Об этом сообщила во вторник столичная прокуратура.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело в отношении Гудкова было выделено в отдельное производство и рассмотрено в отсутствие подсудимого, так как он скрылся от органов предварительного следствия и в 2017 году объявлен в международный розыск.

"В настоящее время его местонахождение установлено на территории другого государства", - сказали в надзорном ведомстве.

Суд и следствие установили, что Гудков, будучи председателем правления акционерного коммерческого банка "Инвестиционный торговый банк", входил в состав организованной группы, участники которой в период с 2012 по 2015 годы похитили средства банка на общую сумму более 7 млрд рублей. Для хищений они использовали фиктивные коммерческие организации, с которыми заключались кредитные соглашения и договоры купли-продажи закладных.

В настоящее время соучастники Гудкова уже осуждены, сообщили в прокуратуре.

Инвестиционный торговый банк Владимир Гудков

Новости

Минтруд РФ сократил перечень "чисто мужских" профессий

Минтруд РФ сократил перечень "чисто мужских" профессий

В Москве на электронное голосование зарегистрировались 150 тысяч человек

Осужденный в РФ американец Уилан уже более месяца не выходит на связь

Осужденный в РФ американец Уилан уже более месяца не выходит на связь
Пандемия коронавируса

В Ростовской области пускать в рестораны будут только с прививкой или ПЦР-тестом

Пандемия коронавируса

Смольный впервые за 2 месяца опубликовал подробные данные о ситуации с COVID

Смольный впервые за 2 месяца опубликовал подробные данные о ситуации с COVID

Суд оштрафовал ФБК на полмиллиона рублей

Водохранилища Крыма вновь пополнились за счет июльских дождей

Водохранилища Крыма вновь пополнились за счет июльских дождей

Минстрой предложил крупным девелоперам сообща ввозить мигрантов

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых
Дипломатическое противостояние

Эстонский дипломат в Москве объявлен персоной нон грата

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');