Топ-менеджер Инвестиционного торгового банка заочно осужден за хищение 7 млрд руб.

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии бывшего председателя правления Инвестиционного торгового банка Владимира Гудкова по делу о многомиллиардных хищениях средств банка. Ему также назначен штраф в размере 800 тыс. рублей. Об этом сообщила во вторник столичная прокуратура.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело в отношении Гудкова было выделено в отдельное производство и рассмотрено в отсутствие подсудимого, так как он скрылся от органов предварительного следствия и в 2017 году объявлен в международный розыск.

"В настоящее время его местонахождение установлено на территории другого государства", - сказали в надзорном ведомстве.

Суд и следствие установили, что Гудков, будучи председателем правления акционерного коммерческого банка "Инвестиционный торговый банк", входил в состав организованной группы, участники которой в период с 2012 по 2015 годы похитили средства банка на общую сумму более 7 млрд рублей. Для хищений они использовали фиктивные коммерческие организации, с которыми заключались кредитные соглашения и договоры купли-продажи закладных.

В настоящее время соучастники Гудкова уже осуждены, сообщили в прокуратуре.