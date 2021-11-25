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Суд не привлек биржу Нью-Йорка соответчиком по иску к Мосбирже из-за фьючерсов WTI

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг не стал привлекать отдельно Нью-Йоркскую товарную биржу (NYMEX) в качестве солидарного соответчика по коллективному иску частных инвесторов к ПАО "Московская биржа" и CME Croup из-за приостановки торгов фьючерсами на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту на WTI на бирже NYMEX) в апреле 2020 года и расчета контракта по цене минус $37,63 за баррель, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

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"Суд определил: в удовлетворении ходатайства истца о привлечении к участию в деле в качестве солидарного соответчика "Чикагскую торговую биржу" и" Нью-Йоркскую торговую биржу" отказать"", - заявила судья.

Истцы намерены обжаловать это определение. В связи с этим заседание по делу было перенесено на 7 декабря 2021 года.

Первоначально группа частных инвесторов 22 июня 2020 года подала иск к "Мосбирже" и "Национальному клиринговому центру" (НКЦ, входит в группу "Мосбиржи"). Исковые требования составляли 51,2 млн рублей. В ходе процесса количество истцов выросло уже до около 140 человек, а требования - до почти 310 млн рублей.

Национальный союз частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках, который представляет в этом суде интересы частных истцов, требует взыскать в пользу пострадавших убытки "в связи с незаконными действиями" "Московской биржи" в отношении организации торгов контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil, а также неизменением нижней границы цен и невозобновлением торгов этими контрактам. Союз также не согласен с ценой экспирации фьючерсов по цене минус $37,63 за баррель.

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Как сообщалось, 20 апреля 2020 года в 19:23 цена торгуемого на Мосбирже фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением 21 апреля опустилась до нижней границы ценового коридора - $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможности совершать сделки с ним по ценам более низким, чем указанная нижняя граница. При этом на бирже NYMEX торги фьючерсным контрактом на нефть, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта на NYMEX доходила до минус $40,32. "Московская биржа" приняла решение о приостановке торгов фьючерсным контрактом в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года и об исполнении фьючерсного контракта по цене минус $37,63 за баррель (это соответствует цене по итогам торгов в предыдущий день торгов на бирже NYMEX).

Решение о приостановке торгов Московская биржа приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля", пояснила тогда биржа. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.

"Мосбиржа" после прецедента доработала механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив. Кроме того, биржа предусмотрела возможность сдвигать границы ценового коридора в вечернюю сессию на срочном рынке.

NYMEX Мосбиржа CME Croup

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