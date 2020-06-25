Инвесторы подали иски на 51,5 млн руб. к Мосбирже из-за ситуации с фьючерсами WTI

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Частные инвесторы подали два иска к ПАО "Московская биржа" в Арбитражный суд Москвы из-за приостановки торгов фьючерсами на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту WTI на бирже NYMEX) в апреле 2020 года, а также расчета контракта по цене минус $37,63 за баррель, следует из картотеки суда.

В частности, 18 июня был подан иск к "Мосбирже" от пяти физических лиц. Сумма требований составляет 288,2 тыс. рублей. Третьими лицами выступают "дочка" биржи – "Национальный клиринговый центр" (НКЦ), брокеры БКС, "Открытие брокер" и Альфа-банк. Как сообщили "Интерфаксу" в БКС, брокер пока не получал иск.

Затем 22 июня другие восемь частных инвесторов подали иск к "Мосбирже" и НКЦ. Третьими лицами выступают "Финам" и ВТБ, а сумма требований равна 51,24 млн рублей. Эти граждане уже подавали иск в Пресненский районный суд Москвы в начале июня, иск был возвращен, следует из данных Пресненского суда.

Истцы требуют признать незаконными действия биржи в отношении организации торгов контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil, неизменение размеров гарантийного обеспечения по этим фьючерсам, а также неизменение нижней границы цен и невозобновление торгов по этим контрактам. Истцы также не согласны с ценой экспирации фьючерсов по цене минус $37,63 за баррель.

Иски пока не приняты к производству.

Торги остановились

Как сообщалось, 20 апреля в 19:23 цена торгуемого на "Мосбирже" фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением 21 апреля 2020 года опустилась до нижней границы ценового коридора - $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможность совершать сделки с ним по ценам, более низким, чем указанная нижняя граница. При этом на бирже NYMEX торги фьючерсным контрактом на нефть, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта на NYMEX доходила до минус $40,32.

"Московская биржа" приняла решение о приостановке торгов фьючерсным контрактом в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года и об исполнении фьючерсного контракта по цене минус $37,63 за баррель (это соответствует цене по итогам торгов в предыдущий день торгов на бирже NYMEX).

Решение о приостановке торгов "Московская биржа" приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля", пояснила тогда биржа. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.

Биржа не видит причин для компенсаций

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в середине мая направила в адрес "Московской биржи" письмо с просьбой рассмотреть вопрос о возможности участия биржи в реструктуризации убытков клиентов при торгах фьючерсами. Представитель "Московской биржи" на вопрос "Интерфакса" о том, прорабатывается ли вопрос компенсации потерь клиентам, ответил, что биржа "не видит для этого оснований".

Банк России сообщил, что провел анализ ситуации и на основе положений внутренних документов компаний группы "Московская биржа", предоставленных ими пояснений, не усматривает в действиях биржи нарушений требований законодательства об организованных торгах, нормативных актов Банка России, а также собственных внутренних документов группы.