В Красноярском крае похитили майнинговое оборудование на сумму свыше 14 млн рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении троих мужчин, подозреваемых в краже майнингового оборудования на 14,4 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В дежурную часть полиции обратился мужчина с заявлением о пропаже из его гаража 14 единиц вычислительной техники, предназначенной для майнинга криптовалюты, на общую сумму 14,48 млн рублей.

Подозреваемые в краже, а также их автомобиль были оперативно установлены полицейскими. В 15 км от места преступления на трассе "Сибирь" оперативниками при силовой поддержке бойцов СОБР краевого управления Росгвардии подозреваемые были задержаны с поличным. Ими оказались трое мужчин 1988, 1990 и 1992 года рождения. Похищенное имущество изъято.

В настоящее время проводится проверка подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Красноярского края.