Основатель "Вкусвилла" не исключил привлечение стратегического инвестора вместо IPO

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл", рассматривающий проведение IPO, может привлечь стратегического инвестора, не исключает основатель и основной владелец компании Андрей Кривенко.

"Мы рассматриваем все варианты развития компании, это может быть и стратегический инвестор. Мы не отвергаем такой вариант", - сказал Кривенко в интервью РБК.

При этом публичный статус, по его словам, - "это высшая лига бизнеса". "Все требования к публичным компаниям нас не пугают, мы обожаем аудиты, а стандарты IPO имеют здравый смысл, они нас подталкивают к тому, что не сделали бы сами. И мы очень быстро получаем вакцину от ошибок, которые допустили другие компании", - сказал он, отметив, что конкретное решение еще не принято.

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в России. В октябре "Вкусвилл" стал публичным акционерным обществом (ранее компания работала в формате АО, а до этого - ООО). Также в октябре ЦБ РФ зарегистрировал выпуск акций ритейлера в объеме 200 млн штук, размещаемых по открытой подписке.

Кривенко через АО "Эволюционная цель" и ООО "Проект Избенка" владеет 86,05% "Вкусвилла". Еще 1,79% акций он владеет напрямую. 12,16% акций принадлежат структуре Baring Vostok.

Выручка "Вкусвилла" по МСФО в прошлом году выросла на 38,2%, до 114,3 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 30%, до 34,04 млрд рублей. Валовая маржа ритейлера составила 29,8% против 31,7% годом ранее. Чистая прибыль упала в 2,9 раза, до 951,73 млн рублей с 2,74 млрд рублей в 2019 году.

По данным на конец марта, сеть "Вкусвилла" объединяла 1688 торговых точек. Основной формат ритейлера - магазины "у дома" (средней площадью 140 кв.м).

По словам Кривенко, значительных стратегических инициатив развития традиционной розницы у "Вкусвилла" теперь нет, новые магазины по одной-две точки будут открываться только в регионах. Сейчас компания сосредоточена на развитии онлайн-продаж.

"Десять лет назад мы уже прошли одну трансформацию. Была сеть киосков "Избенка", но в какой-то момент команда поняла, что этот формат уже устарел, современный - супермаркет. Тоже самое произошло и в прошлом году. Компания поняла, что супермаркет - это формат прошлого, мы ими больше не занимаемся. Вся команда работает на онлайн, который будет только расти", - сказал Кривенко РБК.

При этом традиционные магазины встроены в гибридную модель: в них происходит часть сборки продуктов в моменты высокого спроса. В обычное время компания практически отказалась от работы сборщиков в магазинах. "Это осталось только в тех местах, где еще нет даркстора. В прошлом году в магазинах было очень много сборщиков, и нам эта ситуация не нравилась. Раздражает покупателей, и вообще магазины не предназначены для этого", - отметил основатель "Вкусвилла".