ВТБ в октябре увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,1 раза

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ в октябре увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,1 раза, до 22,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль группы за 10 месяцев по МСФО составила 279,9 млрд рублей, увеличившись в 4,3 раза по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (ROE) составил 17,3% по итогам 10 месяцев и 12,5% в октябре.

Чистые процентные доходы составили 532,9 млрд рублей за 10 месяцев и 57,2 млрд рублей в октябре 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 22,5% и 20,7% соответственно. Чистая процентная маржа осталась на уровне 3,8%.

Чистые комиссионные доходы группы составили 135,1 млрд рублей за 10 месяцев (рост на 24,3% год к году) и 11,6 млрд рублей в октябре (снижение на 9,4% год к году).

Расходы на персонал и административные расходы составили 233,7 млрд рублей по итогам 10 месяцев и 27,8 млрд рублей в октябре, увеличившись на 9,6% и на 31,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне планового роста расходов на цифровую трансформацию.

По состоянию на конец октября объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 11%).

Кредиты физическим лицам увеличились в октябре на 2,1%, с начала года - на 18,4%, до 4,6 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам сократился в октябре на 0,7% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель продемонстрировал рост на 0,2%) и увеличился накопленным итогом по результатам 10 месяцев на 5,3%, до 9,8 трлн рублей (с учетом валютной корректировки рост с начала года составил 7,9%).

На конец октября совокупные средства клиентов увеличились на 17,1% и составили 15 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 19,6%). В октябре средства юридических лиц сократились на 1,8% (с учетом эффекта валютной корректировки средства юридических лиц сократились на 0,6%), с начала 2021 года - увеличились на 26,8%, до 9 трлн рублей, на фоне сильного роста остатков на текущих счетах.

С учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост средств юридических лиц по итогам 10 месяцев составил 29,6%. Портфель средств клиентов - физических лиц увеличился в октябре на 1,1%, с начала года - на 5,1%, до 6 трлн рублей на фоне значительного роста остатков на накопительных счетах со снижением средств в срочных депозитах (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель средств физических лиц вырос на 7,1%).

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 октября составила 4,3% (-140 б.п. с начала года).