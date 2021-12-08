ВТБ в ноябре сократил прибыль по РСБУ до 1 млрд руб. на фоне роста расходов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ в ноябре сократил чистую прибыль по РСБУ до 1 млрд рублей с 33,9 млрд рублей месяцем ранее, свидетельствует отчетность банка.

В целом за 11 месяцев банк заработал 238,5 млрд рублей, что в 4,5 раза выше результата за тот же период прошлого года.

Как пояснил журналистам главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко, снижение прибыли в ноябре связано с несколькими факторами: ростом операционных расходов и расходов на резервы, а также волатильностью на валютном рынке.

"Это различного рода разовые влияния, которые не будут, я думаю, повторяться и связаны с особенностями календаризации тех или иных расходов и закрытия каких-то операций. (...) С учетом завершения года мы несколько увеличили резервирование по сравнению с предыдущим периодом. И это объективно, есть какие-то отдельные кейсы, которые наши риски смотрят, проверяют и формируют резервы. Но опять же это не внеплановые, экстраординарные вещи, а все в рамках календаризации резервирования на год", - пояснил Коваленко.

"Если взять совокупно по году - с января по ноябрь, мы видим нейтральное влияние переоценки на банк за счет урегулированной валютной позиции, но есть такие перекосы за счет неожиданных движений на валютном рынке. Но перекос ноября корректируется положительной переоценкой октября", - добавил он.

Чистые процентные доходы ВТБ в ноябре составили 51 млрд рублей, увеличившись на 21% год к году. В целом за 11 месяцев этот показатель достиг 544,3 млрд рублей, показав прирост на 27%.

Чистые комиссионные доходы за месяц составили 10,4 млрд рублей (рост на 27%), за 11 месяцев - 137,4 млрд рублей (рост на 23%).

Расходы банка на резервы в ноябре выросли до 6,4 млрд рублей с 1,6 млрд рублей в предыдущем месяце. В целом за 11 месяцев объем сформированных провизий снизился до 86,3 млрд рублей с 261,3 млрд рублей годом ранее.

Расходы на содержание персонала и административные расходы в январе-ноябре составили 182 млрд рублей, показав прирост на 6,5%. В ноябре объем расходов составил 16,4 млрд рублей, снизившись год к году на 33%.

Кредитный портфель ВТБ с начала года вырос на 11,4%, до 13,2 трлн рублей (в ноябре снизился на 1%). Корпоративный кредитный портфель за 11 месяцев увеличился на 5,9%, за месяц снизился на 0,6%. Портфель розничных ссуд показал прирост с начала года на 25,8%, в ноябре при этом снизился на 1,7%.

Средства клиентов на балансе банка с начала года выросли на 21,6%, составив 16,5 трлн рублей (в ноябре рост составил 1,9%). Средства юрлиц увеличились с начала года на 28,3%, за месяц - на 1,5%. Коваленко обратил внимание, что в ноябре возросли привлечения от клиентов из нефтегазовой и атомной отраслей.

Средства физлиц за 11 месяцев показали прирост на 10,3%, в ноябре - на 2,8%.

Портфель ценных бумаг на балансе ВТБ с начала года вырос на 45%, за ноябрь - на 0,4%, до 3,1 трлн рублей.

Норматив достаточности капитала ВТБ Н1.0 в ноябре снизился до 11,36% с 11,85% при регулятивном минимуме 8%. Норматив групповой достаточности капитала Н20 составил 12,17% при минимуме с учетом надбавок в 11,5%.