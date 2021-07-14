Безвизовый режим для углеродного налога. Обзор

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в среду представила масштабную программу по борьбе с изменением климата, целью которой является сокращение к 2030 году выбросов CO2 в ЕС не менее чем на 55% по сравнению с уровнями 1990-х гг. и до нулевого уровня к 2050 году. Программа, получившая название "Fit for 55", предполагает более активное использование европейскими компаниями и домовладельцами чистых технологий, в том числе, возобновляемых источников энергии и электромобилей. Предложенные меры призваны сократить выбросы во всех сегментах экономики, включая производство электроэнергии, автомобильный и жилищный сектора, а также судоходство, авиацию и сельское хозяйство.

Одним из ключевых пунктов реформы является введение механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР), предусматривающего взимание сборов с импортируемых ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа. Сборами будет облагаться импорт стали, цемента, удобрений и алюминия. Россия, активно экспортирующая в ЕС все перечисленные группы товаров (кроме цемента, поставляемого в символических объемах), к новому регулированию, финансовые детали которого пока неизвестны, относится настороженно и критикует его расхождение с нормами ВТО.

Цели ЕС

Реформа призвана защитить европейских производителей, поскольку ужесточение климатического регулирования в ЕС повышает их расходы и ухудшает их конкурентные позиции по сравнению с производителями из стран с менее жестким регулированием. Кроме того, этот механизм должен содействовать сокращению выбросов за пределами Евросоюза, полагают в ЕК.

Еще одним базовым пунктом климатической программы ЕК является расширение действующей системы торговли квотами на выбросы CO2 (ETS) за счет включения в нее новых отраслей, что должно ускорить темпы декарбонизации. Так, Брюссель хочет ввести квоты на выбросы, производимые автомобильным сектором и при обогреве зданий.

Система ETS устанавливает цену на выбросы и ежегодно снижает предел выбросов в определенных секторах экономики. Еврокомиссия предложила снижать лимиты еще более значительными темпами. За последние 16 лет выбросы в электроэнергетике и энергоемких отраслях упали на 42,8%, отмечается в сообщении ЕК.

Кроме того, ЕС намерен существенно ужесточить стандарты выбросов для новых автомобилей в следующие 15 лет. Поставленные цели фактически будут означать запрет на продажу новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями к 2035 году. Будут также введены правила, призванные повысить доступность зарядных станций и стимулировать потребителей к переходу на электромобили. На крупных магистралях через каждые 60 километров должны стоять зарядки для электромобилей и через каждые 150 километров - водородные заправки.

Авиационный и судоходный сектора также будут нести наказание за загрязнение окружающей среды - в рамках реформы впервые будет предложен соответствующий налог для этих отраслей. Судоходный сектор также подпадет под расширенную схему ETS c 2023 года.

Государства-члены ЕС также разделяют ответственность за удаление CO2 из атмосферы, поэтому постановление о землепользовании, лесном и сельском хозяйстве устанавливает общую цель Евросоюза по удалению к 2030 году естественными поглотителями эквивалента 310 млн тонн выбросов двуокиси углерода.

"На производство и использование электроэнергии приходится 75% выбросов в ЕС, поэтому ускорение перехода к более зеленой энергетической системе имеет решающее значение, - говорится в заявлении Еврокомиссии. - Постановление о возобновляемых источниках энергии ставит более высокую цель - производить 40% нашей энергии из ВИЭ к 2030 году".

Предложения ЕК получили поддержку среди стран Евросоюза, однако правительствам европейских государств и Европарламенту еще предстоит проработать детали новой климатической программы, пишет газета Financial Times.

Риски ВТО-несовместимости

Представленная Еврокомиссией программа затронет поставки из России стали, алюминия, труб, электроэнергии, цемента и удобрений общим объемом $7,6 млрд, подсчитали в Минэкономразвития. Это около 5,5% от российского экспорта в ЕС в 2020 году.

Россия сомневается, что ТУР будет соответствовать нормам ВТО, сказал глава министерства Максим Решетников.

"Почти полтора года, пока проект разрабатывался, коллеги из ЕС заверяли весь мир в том, что буква и дух соглашения ВТО будут полностью соблюдены. Сегодня уверенности в этом нет", - заявил министр. "Надеемся, что представители ЕС сдержат данные нам ранее обещания и обеспечат соответствие документа нормам ВТО, РКИК ООН и других международных соглашений. Рассчитываем на содержательный диалог с коллегами из Еврокомиссии", - сказал Решетников.

Взаимосвязь между предлагаемым Евросоюзом механизмом и борьбой с изменениями климата, по мнению главы Минэкономразвития, неочевидна с учетом того, что Парижское соглашение гарантирует странам право самостоятельно определять наиболее эффективные для них методы борьбы с изменением климата.

"Глобальную проблему можно решить только с помощью скоординированных действий всех стран. Тем более, что Рамочная конвенция ООН об изменении климата прямо говорит о том, что меры по борьбе с изменением климата не должны использоваться для ограничения международной торговли", - заявил Решетников.

Предложенный Еврокомиссией вариант углеродного сбора во многом дублирует элементы европейской системы торговли квотами, "фактически навязывая другим странам регуляторные практики ЕС", заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Подобный подход полностью расходится с основными принципами, закрепленными в Парижском соглашении по климату. Самое опасное, что опубликованный регламент не дает четкого понимания всех аспектов расчетов и верификации углеродного следа продукции. Наиболее важные решения отнесены на уровень подзаконных актов. В результате мы сталкиваемся с ситуацией, когда мировому сообществу предлагается поддержать создание прецедента трансграничного углеродного регулирования без понимания реального эффекта и для сокращения эмиссий парниковых газов, и для социально-экономической динамики разных регионов мира", - сетует Шохин.

Завкафедрой торговой политики ВШЭ, в прошлом главный переговорщик России в ВТО Максим Медведков отмечает, что "выбираемый ЕС метод дополнительного налогообложения импорта в рамках ТУР совсем не нов". "Он давно использовался ЕС для защиты от конкурентов, прежде всего России и Китая, только не под экологическим зонтиком, как сейчас, а под предлогом искусственного занижения издержек на сырье в странах-экспортерах. В этих целях экономику страны (или какой-либо ее сектор) объявляли нерыночной, что позволяло ЕС вводить дополнительные антидемпинговые пошлины. После серии проигранных дел в суде ВТО возникла концепция ТУР, в центре которой все те же отрасли - металлургия и удобрения. Ее цель - заставить предприятия конкурентов тратить на борьбу с углеродным следом так же и столько же, как и сколько тратят в ЕС, успехи страны-экспортера в декарбонизации, результаты этой работы во внимание, судя по всему, не принимаются. В таком подходе очень много рисков - и для торговли, и для действующих и будущих многосторонних соглашений по климату", - сказал Медведков.

В марте Европарламент принял резолюцию о "ВТО-совместимом" CBAM, то есть проектировки новой законодательной конструкции должны соответствовать нормам Всемирной торговой организации, напоминает руководитель проектов по климату Центра энергетики Московской школы управления Сколково Юмжана Данеева. "В целом, российская позиция состоит в том, что CBAM противоречит ВТО и создаст новые барьеры для экспорта. Если в финальном предложении Еврокомиссии будут усмотрены дискриминационные признаки нового регулирования, то имеет смысл рассмотреть возможность кооперации с другими странами для оспаривания условий CBAM через механизмы ВТО", - сказала она "Интерфаксу".

Председатель совета директоров группы КРЕОН, член Российского совета по международным делам (РСМД) Фарес Кильзие, также считает, что Россия "однозначно будет оспаривать трансграничный углеродный налог через ВТО, если он будет противоречить российским и евразийским интересам".

Реализация ранее звучавших идей о введении в России собственного углеродного налога для компенсации из этих средств расходов компаний-экспортеров на европейский налог, по мнению Данеевой, может усложнить совместимость национального климатического регулирования в России с CBAM, где основным инструментом зачета углеродных издержек экспортеров будет выступать углеродная цена. "Следовательно, создание углеродного рынка для установки цены на углерод является более перспективным направлением", - считает она.

Активизация строительства возобновляемых источников энергии, о которой спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс говорил как об одном из способов решения проблемы ТУР, действительно может принести пользу, но меры должны быть комплексными, полагает эксперт.

"Данная мера, безусловно, поможет снизить углеродоемкость общего энергетического микса страны, что позитивно скажется на подсчете "охвата 2" по выбросам российских экспортеров. Однако расширение мощностей ВИЭ не может являться единственным направлением в снижении углеродоемкости. Большую роль в этом играет повышение энергоэффективности, внедрение низкоуглеродных технологий", - сказала Данеева.

Что это значит для компаний

Механизм трансграничного углеродного регулирования (ТУР) затронет практически все виды черных металлов (группа кодов ТН ВЭД 72), за исключением ферросплавов и лома, а также распространится на импорт цемента, электроэнергии, азотных удобрений, алюминия, стальных труб и рельсов.

Предварительный переходный период углеродного регулирования будет действовать с 1 января 2023 до конца 2025 года. С 2026 года механизм уже будет окончательно утвержден и вступит в силу. До этого времени платежи не предусмотрены, но импортеры обязаны будут ежеквартально предоставлять соответствующие отчетности о выбросах.

ТУР будет распространяться на всех торговых партнеров ЕС, за исключением тех государств, которые либо применяют систему торговли сборами на выбросы, либо заключили соглашение о слиянии своей системы торговли на выбросы с европейской системой, пояснил "Интерфаксу" собеседник в одной из крупных промышленных компаний.

Механизм взимания углеродных платежей будет регулировать специальный орган - CBAM Authority, выпуская сертификаты, соответствующие выбросам парниковых газов. Импортеры будут приобретать сертификаты для покрытия следа своей углеродной продукции.

Стоимость сертификата определяется рыночной ценой CO2 в рамках европейского механизма торговли квотами (EU ETS), обновляется еженедельно - каждый понедельник на официальном сайте и в журнале ЕК - в соответствии с рыночными трендами ETS.

Импортер, начиная с 2026 года, должен будет ежегодно подавать декларацию в CBAM Authority до 31 мая с указанием объема импорта за предыдущий календарный год и соответствующего размера погашенных CBAM сертификатов, которые покрывают углеродный след продукции, поставленной в ЕС, следует из документа Еврокомиссии.

Величина углеродного следа продукции будет рассчитываться как фактические прямые (scope 1) и непрямые (scope 2) выбросы парниковых газов, связанные с производством продукции. При этом под непрямыми выбросами понимаются выбросы при производстве использованной электроэнергии и тепла. Для продуктов, относящихся к категории complex goods, добавляется углеродный след потребленных сырья и материалов (scope 3).

"По стали - пока не ясно, относят ли ее к complex goods. Также не ясно, будет ли учитываться углеродный след ресурсных активов в углеродном следе продукции импортеров. Требуется дополнительный юридический анализ", - прокомментировали документ в одной из металлургических компаний.

"Важно, что опубликованный проект регламента предполагает возможность корректировки углеродных платежей на основе реального уровня эмиссии иностранных поставщиков. Тем не менее, пока он не позволяет оценить все риски, связанные с введением пограничного углеродного сбора, так как методика расчета и перечень учитываемых производственных процессов не определены, - сказал "Интерфаксу" директор департамента экологии и климата группы НЛМК Никита Воробьев. - НЛМК последовательно занимается снижением углеродоемкости производства и соответствует уровню лучших европейских производителей по данному показателю. В этой связи мы рассчитываем на справедливый подход при оценке поставок в ЕС и на использование фактических данных по эмиссии производителей, а не усредненных или теоретических показателей".

Величина фактических выбросов для каждого поставщика должна быть подтверждена соответствующими верифицирующими органами. При этом предполагается, что в отсутствие фактических данных, действует "переходный период", в течение которого размер выбросов устанавливается равным 10% худших практик европейских производителей.

"Нужно предоставлять фактические и верифицированные данные, в ином случае нас будут оценивать по худшим представителям индустрии (примерно 2,8 тонн СО2/тонна стали у 10% худших компаний)", - пояснил собеседник агентства.

Размер налога при этом может быть уменьшен на величину климатических платежей, уплаченных в стране-экспортере. Сумма оплачиваемых пошлин на своем рынке может учитываться при оплате ТУР при ввозе проката в ЕС, требуется отчитываться о выплатах на своем рынке, сопроводительная документация должна храниться 4 года, при этом платежи должны быть безвозвратными без последующей компенсации со стороны государства.

"На данный момент сложно прогнозировать эффект предложенного налога. Как мы говорили и ранее, наша позиция в значительной степени совпадает с позицией алюминиевой отрасли ЕС. Мы считаем, что появление пошлин автоматически приведет к увеличению средней стоимости алюминия на рынке. Это скажется в первую очередь на европейских переработчиках алюминия, так как рынок ЕС очень зависим от импорта первичного алюминия, а местные мощности покрывают лишь 25% потребностей в металле", - сказал представитель "Русала". Компания считает либерализацию торговли алюминием с самым низким углеродным следом "единственным возможным путем развития для стимулирования перехода отрасли на низкоуглеродную повестку".

В секторе удобрений регулирование с 2023 года будет распространяться на импорт карбамида и аммиачной селитры (на которую в ЕС уже действует ввозная пошлина в размере 32,71 евро/т), сложных удобрений с содержанием азота, а также сырья для производства азотных удобрений - аммиака и азотной кислоты.

"Сейчас наши эксперты изучают новый регламент ЕС. На первый взгляд документ содержит нормы, предусматривающие возможность по установлению индивидуальных объемов выбросов и, соответственно, величины налога для экспортера. Мы внимательно изучаем данные возможности", - сообщили "Интерфаксу" в "Интер РАО", российском экспортере электроэнергии.