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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Норникель" ждет дефицита на рынке никеля в 2021 г. в 149 тыс. тонн вместо профицита

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рынок никеля будет дефицитным в 2021 году в объеме около 149 тыс. тонн, следует из опубликованного в понедельник обзора рынка, подготовленного экспертами "Норникеля" и ICBC Standard Bank.

Ранее компания ожидала профицит, но на ситуацию повлиял ряд сокращений предложения вместе с исключительно устойчивым восстановлением спроса и массовым пополнением запасов по всей цепочке создания стоимости, вызванным логистическими ограничениями. Сильный спрос на никель сохраняется в ключевых секторах нержавеющей стали и аккумуляторных батарей, а мощности по выпуску ферроникеля в Индонезии значительно отстают от планов из-за вызванных COVID-19 сложностей.

В итоге в 2021 году спрос на никель вырастет на 17%, до 2,85 млн тонн, а предложение - всего на 7%, до 2,7 млн тонн. Годом ранее рынок никеля был профицитен в размере 82 тыс. тонн.

В 2022 году рынок вернется в состояние профицита, который в базовом варианте составит 59 тыс. тонн, в основном за счет низкосортного никеля. В сегменте высокосортного никеля рынок будет сбалансирован, с риском дефицита. Однако существует высокая вероятность того, что прогнозируемое увеличение предложения может снова оказаться ниже ожидаемого, и рост на 20% г/г не материализуется, в то время как спрос на никель может остаться таким же высоким, как в 2021 году, считает компания.

В базовом варианте в 2022 году спрос на никель увеличится на 12% (до 3,18 млн тонн), а предложение - на 20% (до 3,24 млн тонн), говорится в обзоре.

Норникель

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