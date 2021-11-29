"Норникель" ожидает роста выпуска никеля и платиноидов на 8% в 2022 году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Норникель" ожидает роста выпуска никеля в 2022 году на 8%, до 205-215 тысяч тонн, следует из презентации компании ко Дню стратегии.

В текущем году компания выпустит 190-200 тыс. тонн.

Производство платиноидов вырастет в будущем году на 8%, до 95-105 тонн с 90-95 тонн в 2021 году.

"Норникель" подтвердил, что рудник "Таймырский" и Норильская обогатительная фабрика вернутся к полной производительности в декабре 2021 года.

"Норникель" также увеличил свой долгосрочный прогноз производства металлов до 2030 года, ожидаемый рост производства никеля и меди составит 25-35%, а металлов платиновой группы - 50-60%.

Компания увеличила свои доказанные и вероятные запасы руды на почти 600 млн тонн.