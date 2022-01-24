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"Норникель" сократил в 2021 году выпуск никеля на 18%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Норильский никель" сообщил, что в 2021 году выпустил 193 тысячи тонн никеля, что на 18% меньше, чем в 2020 году. Годовой прогноз компании составлял от 190 до 200 тысяч тонн.

В четвертом квартале производство никеля выросло на 25% к июлю-октябрю, составив 63,15 тысячи тонн. Спад производства компания связала с приостановкой добычи на рудниках "Октябрьский" (полностью вышел на проектные показатели в мае) и "Таймырский" после их затопления грунтовыми водами, а также приостановкой работы Норильской обогатительной фабрики из-за аварии.

К настоящему моменту рудники "Октябрьский" и "Таймырский", а также Норильская обогатительная фабрика возобновили работу на полную мощность.

Кроме того, в 2021 году "Норникель" в прошлом году выпустил 2,616 млн унций палладия, что на 7% ниже показателя 2020 года, но выше собственного прогноза в 2,35-2,41 млн унций.

В четвертом квартале производство палладия выросло на 18% к предыдущему периоду, составив 704 тысячи унций.

Производство платины сократилось в 2021 году на 8%, составив 641 тысячу унций, что также выше прогноза на этот год (580-640 тысяч унций платины). В четвертом квартале выпуск платины подрос на 23%, до 178 тысяч унций.

"Норникель" в 2022 году планирует выпустить 2,451-2,708 млн унций палладия и 604-667 тысяч унций платины.

Производство меди компанией сократилось в 2021 году на 16%, составив 406,84 тысячи тонн, за квартал - выросло на 3%, до 118,53 тысячи тонн. В силу того, что рудник "Октябрьский", с более высоким содержанием меди в медистых рудах, восстановился уже в третьем квартале, прирост производства меди компанией в четвертом квартале был небольшим, отметил "Норникель".

По итогам 2021 года производство меди из собственного сырья (без Быстринского ГОКа) составило 339 тысяч тонн, что соответствует прогнозу (335-355 тысяч тонн). На Быстринском ГОКе производство меди в концентрате по итогам 2021 года выросло на 8% до 68 тысяч тонн, что соответствует прогнозу производства (65-70 тысяч тонн).

Компания подтвердила прогноз, согласно которому в этом году будет выпущено 205-215 тыс. тонн, меди - 365-385 тыс. тонн (без учета не затронутого авариями Быстринского ГОКа, где будет произведено еще 64-68 тыс. тонн меди).

Норникель Октябрьский Таймырский Норильск Быстринский ГОК

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