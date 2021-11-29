Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

CNBC сообщил о вероятной отставке Дорси с поста гендиректора Twitter

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор Twitter Джек Дорси, как ожидается, оставит эту руководящую должность, сообщает CNBC со ссылкой на источники. На этой информации котировки Twitter взлетели почти на 6%.

Кто сменит Дорси и почему он уйдет, телекомпания не знает.

Пока Дорси является гендиректором одновременно сервиса микроблогов Twitter и основанной им же финтех-компании Square.

CNBC напоминает, что в 2020 году инвестор Twitter и основатель компании Elliott Management Пол Сингер потребовал, чтобы Дорси отказался от руководства одной из этих компаний. Он выражал сомнение, что топ-менеджер сможет необходимым образом сосредоточиться на задачах Twitter. Тогда Twitter и Elliott договорились,что Дорси останется гендиректором, но в совет Twitter войдут новые директора.

Джек Дорси США Twitter

Новости по теме

Новости

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

"Аэрофлот" не видит предпосылок для сокращения цен на авиатопливо в 2022 году

Нефть Brent подорожала до $76,05 за баррель после обвала цен на прошлой неделе

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

Сделок на электронной платформе "Газпрома" нет уже полтора месяца

РФ с 1 июля по 25 ноября снизила экспорт зерна на 24%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8-2,7%

Квартальная прибыль "Газпрома" по МСФО превзошла прогнозы аналитиков

Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" превысил 13 млрд куб. м

Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" превысил 13 млрд куб. м

"АвтоВАЗ" не будет обязывать дилеров к продаже машин с навязыванием допуслуг

"АвтоВАЗ" не будет обязывать дилеров к продаже машин с навязыванием допуслуг
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });