CNBC сообщил о вероятной отставке Дорси с поста гендиректора Twitter

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор Twitter Джек Дорси, как ожидается, оставит эту руководящую должность, сообщает CNBC со ссылкой на источники. На этой информации котировки Twitter взлетели почти на 6%.

Кто сменит Дорси и почему он уйдет, телекомпания не знает.

Пока Дорси является гендиректором одновременно сервиса микроблогов Twitter и основанной им же финтех-компании Square.

CNBC напоминает, что в 2020 году инвестор Twitter и основатель компании Elliott Management Пол Сингер потребовал, чтобы Дорси отказался от руководства одной из этих компаний. Он выражал сомнение, что топ-менеджер сможет необходимым образом сосредоточиться на задачах Twitter. Тогда Twitter и Elliott договорились,что Дорси останется гендиректором, но в совет Twitter войдут новые директора.