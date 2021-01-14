Гендиректор Twitter предупредил о последствиях блокировки Трампа

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Гендиректор Twitter Джек Дорси назвал блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа правильным решением для компании, но предупредил, что оно повлечет за собой реальные осложнения, и добавил, что его компании придется пересмотреть свою деятельность и свои правила.

Дорси признался, что бан @realDonaldTrump не стал для него поводом для гордости. Он напомнил, что компания предупреждала, что может дойти до блокировки аккаунта, и затем приняла это решение, основываясь на информации о высказанных физических угрозах, как на своей платформе, так и вне ее.

"Думаю, что это было правильное решение для Twitter", - написал он и объяснил, что компания оказалась в экстраординарных обстоятельствах, которые вынудили ее ориентироваться исключительно на соображениях общественной безопасности.

По его словам, вред, нанесенный в реальной жизни в результате высказываний, сделанных онлайн, был очевиден, и компания своими правилами и решениями старается такого не допускать.

С другой стороны, Дорси ощущает любой бан как провал попыток компании продвигать здоровый диалог. Прецедент с блокировкой Трампа показался ему опасным: он показал власть конкретного человека или корпорации над частью глобального общественного диалога. По его словам, компания, которая принимает решение вводить корпоративную модерацию, отличается от правительства, которое занимается блокировками, но может чувствовать себя во многом так же.

Поэтому он считает, что Twitter пора обдумать свою деятельность, соблюдение собственных правил и сделать модерацию контента более прозрачной.

Решения ряда онлайн-платформ, которые на прошлой неделе заблокировали аккаунты президента Трампа или группы его сторонников, по мнению Дорси, не были скоординированными. Он считает, что эти компании независимо пришли к одним и тем же выводам, а затем осмелели, увидев решения друг друга.

6 января, в день штурма Капитолия сторонниками Трампа, Twitter и Facebook временно заблокировали аккаунты президента, сославшись на нарушения их правил в отдельных постах.

Вечером того же дня основатель Facebook Марк Цукерберг лично объявил, что блокировка Трампа в этой соцсети и в Instagram продлится на неопределенный срок, как минимум до инаугурации Джо Байдена. Он заверил, что его команда поддерживает право пользователей на доступ к максимально широкому спектру политических взглядов, пусть даже и сомнительных, но в конкретном случае речь идет об использовании сервисов компании "для провокации насильственного мятежа против демократично избранной власти".

9 января Twitter объявил, что навсегда заблокирует личный аккаунт Трампа с учетом риска "дальнейшего подстрекательства к насилию".

13 января YouTube удалил с канала Трампа ролик, "недавно спровоцировавший насилие", и временно запретил владельцам канала загружать новый контент.

Позднее в этот же день представитель Snapchat сказал Axios, что после инаугурации мессенджер навсегда заблокирует аккаунт Дональда Трампа.

Европейские лидеры отмечали проблематичность этих решений.