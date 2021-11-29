В Twitter сменился гендиректор

Гендиректор Twitter Inc Джек Дорси Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор Twitter Inc Джек Дорси покидает свой пост, новым CEO по решению совета директоров станет Параг Арагвал, занимавший должность главного технического директора компании. Изменения вступают в силу немедленно, говорится в пресс-релизе Twitter.

Совет директоров компании единогласно поддержал назначение Арагвала на пост CEO. Арагвал также войдет в совет директоров компании.

Дорси останется членом совета директоров Twitter до собрания акционеров в 2022 года, когда истекает срок действия его полномочий.

"Я принял решение покинуть Twitter, поскольку уверен, что компания может двигаться вперед и без своего основателя", - заявил Дорси.

Как отмечают в компании, Агравал пришел в Twitter в 2011 году и с 2017 года занимал пост главного технического директора.

Новым председателем совета директоров компании назначен Брет Тейлор. Он сменит в этой должности Патрика Пишетта, который останется в совете директоров и продолжит возглавлять комитет по аудиту Twitter.

Акции Twitter прибавляют в цене 4,6% на торгах в понедельник. Торги бумагами приостанавливались после того как CNBC сообщило со ссылкой на источники о возможности ухода Дорси с поста гендиректора.

Стоимость акций финтех-компании Square Inc., сооснователем и CEO которой является Дорси, поднялась на 0,5%.