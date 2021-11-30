Минфин РФ ждет от металлургов инвестиций после изменений в налоговом законодательстве

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ ждет от металлургов существенных инвестиций после изменений налогового законодательства, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы очень много взаимодействовали в этом году с металлургами при изменении налогового законодательства. Все говорили, что у них целый инвестиционный портфель подготовлен: "только давайте договоримся о таких условиях налогообложения и мы пойдем вкладывать". Посмотрим сейчас. Цены, действительно, не маленькие на продукцию, финпоток значительный. Ждем инвестиций", - сказал он на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Летом этого года правительство РФ запустило механизм изъятия части прибыли металлургов от благоприятной конъюнктуры, избрав для него формат временной экспортной пошлины, которые действуют с 1 августа до конца года. После, с января 2022 года, на смену экспортным пошлинам придут повышенный НДПИ и акциз на сталь.

Принятый в ноябре закон меняет схему взимания НДПИ с ряда твердых полезных ископаемых и вводит новый вид фискальной нагрузки - акциз на сталь. Так, адвалорная составляющая ставки налога на добычу полезных ископаемых для железной руды с января 2022 года устанавливается в размере 4,8%, коксующегося угля - 1,5% и привязывается к мировой рыночной конъюнктуре. Ставка акциза на жидкую сталь составит 2,7%.

Также уточняется порядок расчета ставки НДПИ для многокомпонентных комплексных руд в Красноярском крае. В частности, в отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, ставка НДПИ будет применяться в зависимости от содержания полезных компонентов и их стоимости на мировых рынках (медь, никель, палладий, платина, золото, кобальт). Коэффициент изъятия составит 6%. Рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2 555 руб. за 1 тонну многокомпонентной комплексной руды.