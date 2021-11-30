Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минфин РФ ждет от металлургов инвестиций после изменений в налоговом законодательстве

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ ждет от металлургов существенных инвестиций после изменений налогового законодательства, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы очень много взаимодействовали в этом году с металлургами при изменении налогового законодательства. Все говорили, что у них целый инвестиционный портфель подготовлен: "только давайте договоримся о таких условиях налогообложения и мы пойдем вкладывать". Посмотрим сейчас. Цены, действительно, не маленькие на продукцию, финпоток значительный. Ждем инвестиций", - сказал он на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Летом этого года правительство РФ запустило механизм изъятия части прибыли металлургов от благоприятной конъюнктуры, избрав для него формат временной экспортной пошлины, которые действуют с 1 августа до конца года. После, с января 2022 года, на смену экспортным пошлинам придут повышенный НДПИ и акциз на сталь.

Принятый в ноябре закон меняет схему взимания НДПИ с ряда твердых полезных ископаемых и вводит новый вид фискальной нагрузки - акциз на сталь. Так, адвалорная составляющая ставки налога на добычу полезных ископаемых для железной руды с января 2022 года устанавливается в размере 4,8%, коксующегося угля - 1,5% и привязывается к мировой рыночной конъюнктуре. Ставка акциза на жидкую сталь составит 2,7%.

Также уточняется порядок расчета ставки НДПИ для многокомпонентных комплексных руд в Красноярском крае. В частности, в отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, ставка НДПИ будет применяться в зависимости от содержания полезных компонентов и их стоимости на мировых рынках (медь, никель, палладий, платина, золото, кобальт). Коэффициент изъятия составит 6%. Рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2 555 руб. за 1 тонну многокомпонентной комплексной руды.

Антон Силуанов Минфин

Новости по теме

Новости

Минпромторг ждет сохранения дефицита чипов до конца 2022 года

Минпромторг ждет сохранения дефицита чипов до конца 2022 года

Рост потребительских цен в еврозоне ускорился до максимума с июля 1991 года

"Арктик СПГ 2" привлечет кредиты на 9,5 млрд евро

Минсельхоз допустил досрочную остановку льготного импорта свинины в 2022 году

Минсельхоз допустил досрочную остановку льготного импорта свинины в 2022 году

Топливо в аэропортах РФ подорожало почти на 30% с начала года

Прокуратура решила взыскать с автодилера "Рольф" и Петрова 12,85 млрд рублей

Прокуратура решила взыскать с автодилера "Рольф" и Петрова 12,85 млрд рублей

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару и евро на фоне внешнего позитива

Рынок акций РФ отыграл часть потерь пятницы вместе с нефтью

В Twitter сменился гендиректор

В Twitter сменился гендиректор

Создатель электрокара Zetta после возбуждения уголовного дела выплатил зарплаты

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });