Госдума приняла закон о введении акциза на сталь

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, который меняет схему взимания НДПИ с ряда твердых полезных ископаемых и вводит в РФ акциз на сталь.

Согласно принятому документу (N1258307-7), в Налоговый кодекс (НК) вводится формула расчета акциза на сталь жидкую (Асж). Она будет составлять 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга РФ. Акциз не будет взиматься, если средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300 за тонну. В настоящее время цена сляба превышает $600 за тонну.

Из-под действия акциза на сталь выводятся предприятия, которые используют жидкую сталь для получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства путем литья, при этом масса произведенных продуктов за налоговый период (месяц) не должна превышать 1 тыс. тонн. Также из-под действия акциза выводятся предприятия, в которых есть цеха по разливу стали в отраслях машиностроения, военно-промышленного комплекса, электроники и радиоэлектронной промышленности, судостроения.

При этом компании должны быть включены в перечень, формируемый Минпромторгом по согласованию с Минфином. "При этом организация, производящая специальную сталь, включается в указанный перечень при условии производства такой организацией специальной стали не более 300 тыс. тонн в году, предшествующем году включения в указанный перечень, и применяет предусмотренное настоящим подпунктом освобождение в части использования стали жидкой, являющейся специальной сталью", - говорится в документе.

Под особую формулу (Аэп) расчета акциза попадает жидкая сталь, выплавляемая в электросталеплавильных печах при условии, что доля лома при производстве стальной заготовки составляет не менее 80%. Для такой стали предложено установить ставку 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенную на условиях поставки FOB в портах РФ Южного федерального округа, и ценой продажи стального лома, определенной на условиях поставки "фрахт/СРТ до железнодорожной станции" в Уральском федеральном округе, а также половины расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных для производства продуктов металлургического производства.

Спред между стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12 500 руб. В случае, если значение акциза на электросталь оказалось более 1 тыс. рублей, в таком налоговом периоде ставка акциза принимается равной 1 тыс. рублей.

В то же время предлагается ввести в НК налоговые вычеты, если производитель сможет предоставить документы, подтверждающие дальнейшее производство из жидкой стали металлургической продукции путем литья.

Принятый законопроект также меняет порядок налогообложения железной руды, коксующегося угля, повышает рентный коэффициент с 3,5 до 7 для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд. Для калия вводится дополнительный коэффициент в размере 85 руб. на тонну добытой руды.

В частности, НДПИ на железную руду будет рассчитываться исходя из рыночной котировки на сырье в Китае (азиатский рынок Iron Ore Fines) и будет равен 4,8% от котировки с учетом содержания в руде полезного компонента. При цене на железную руду ниже $60 за тонну также предусматривается фиксация размера ставки в размере $0,63 за тонну. При этом для новых инвестиционных проектов на участках с выработанностью на 1 января 2021 года менее 1% и реализуемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), вводится отдельный НДПИ на 15 лет с момента начала промышленной добычи (или до истечения срока действия соглашения о СЗПК).

Для коксующегося угля cтавка НДПИ будет на уровне 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal. Для всех остальных видов угля сохраняется дифференцированная ставка.

Уточняется порядок расчета ставки НДПИ для многокомпонентных комплексных руд, богатых полезными компонентами и добываемых в Красноярском крае. В частности, в отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, ставка НДПИ будет применяться в зависимости от содержания полезных компонентов в руде и их стоимости на мировых рынках (медь, никель, палладий, платина, золото, кобальт). Коэффициент изъятия составит 6%. Рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2 555 руб. за 1 тонну многокомпонентной комплексной руды.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу (для акциза и НДПИ это календарный месяц).