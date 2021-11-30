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Путин поручил проработать налоговые льготы для компаний, реализующих "зеленые" проекты

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России разработать перечень финансовых инструментов для реализации "зеленых" проектов.

"Прошу правительство совместно с Банком России и деловыми кругами проработать целую линейку соответствующих финансовых инструментов, включая налоговые льготы, субсидии и государственные гарантии для предприятий и инвесторов. При этом отмечу, что ряд проектов с такой поддержкой уже реализуются и важно поставить эту работу на системную основу", - сказал Путин во вторник на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Также президент отметил, что в России уже сформирована правовая база для запуска "зеленых" проектов, которые позволят существенно снизить выбросы вредных веществ.

"С 1 июля будущего года будет все готово для запуска в России климатических инициатив бизнеса, в том числе иностранного. Они имеют огромное значение для достижения углеродной нейтральности нашей экономики к 2060 году. Важную роль призвана сыграть и новая программа повышения энергоэффективности экономики. Ее подготовку правительство должно завершить к 1 октября 2022 года", - сказал президент.

Владимир Путин

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