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Путин поручил стимулировать долгосрочные вложения граждан на фондовом рынке

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные стимулы для долгосрочных вложений физических лиц в российские ценные бумаги, включая дополнительные вычеты по НДФЛ. Он объявил об этом на инвестфоруме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

"Российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан. За 9 месяцев текущего года объем их вложений вырос более чем на четверть, что обеспечивает дополнительную устойчивость рынка ценных бумаг, делает его более привлекательным. Этот ресурс должен стать серьезным источником финансирования инвестиционных проектов, но также и работать на самих граждан, приносить стабильный доход тем, кто готов вдолгую вкладывать средства в российскую экономику", - заявил президент.

"В этой связи прошу правительство России подготовить дополнительные предложения на этот счет, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги", - отметил он.

Владимир Путин Правительство ВТБ Капитал

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