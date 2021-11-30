Нефть Brent подешевела до $71,16 за баррель

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник после первоначального роста.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:43 по московскому времени во вторник составляет $71,16 за баррель, что на $2,28 (3,10%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

При этом в определенный момент торгов цена этого сорта достигла минимума за 12 недель на уровне $70,51 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,12 за баррель, что на $1,83 (2,62%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Котировки находятся под давлением с конца прошлой недели на фоне сообщений о выявлении нового штамма COVID-19 "омикрон".

В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что коалиция может принять решение о приостановке наращивания добычи.

"Сейчас, возможно, слишком рано делать выводы о том, куда двинется дальше нефтяной рынок, поскольку нам необходимо знать больше о новом штамме", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре. "Если ОПЕК+ примет решение сделать паузу в увеличении добычи, это станет причиной для укрепления нефтяного рынка", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

"Если ситуация с "омикроном" не ухудшится, мы увидим восстановление цены WTI до отметки в $74 за баррель", - говорит главный аналитик Swissquote Айпек Озкардеская. "Однако, если новости станут хуже, стоимость WTI может опуститься ниже $70 за баррель. При этом потенциал для снижения цены ограничен, поскольку ухудшение новостей вокруг "омикрона" также будет способствовать ожиданиям ограничения поставок нефти странами ОПЕК", - цитирует эксперта Market Watch.