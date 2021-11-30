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"Русснефть" закладывает в план на 2022 год цену Brent в $65 за баррель

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Русснефть" закладывает в бизнес-план на 2022 год цену нефти марки Brent в $65 за баррель, а цену Urals - на уровне $63 за баррель. Об этом "Интерфаксу" сообщили в компании.

В 2021 году добыча "Русснефти" составит 6 683 000 тонн, отметили в компании, ссылаясь на оперативные данные. Этот уровень добычи соответствует условиям исполнения соглашения ОПЕК+. В 2022 году компания рассчитывает увеличить добычу нефти на 1,5% - до 6,78 млн тонн.

Бизнес-план "Русснефти" на 2022 год предполагает освоение капитальных вложений на уровне 22,7 млрд рублей, основная часть которых будет направлена в бурение. На 2021 год капвложения планировались на уровне 20 млрд рублей.

В следующем году "Русснефть" планирует построить 100 новых скважин, что обеспечит дополнительную добычу нефти в объеме 635 тысяч тонн.

Плановый показатель EBITDA на следующий год установлен бюджетом на уровне 50,569 млрд рублей.

Русснефть ОПЕК+

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