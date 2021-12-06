Прокуратура проверит задержки электричек в Приморье

По словам железнодорожников, электрички попали "в пробку", созданную грузовыми поездами

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Транспортные прокуроры проверят публикации СМИ о задержках пригородных электричек во Владивостокском районе, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

В ведомстве пообещали выяснить все причины задержек и оценить работу структурных подразделений ОАО "РЖД" в части соблюдения прав пассажиров и требований в сфере безопасности на транспорте.

О задержках электричек пользователи соцсетей сообщили 5 декабря. Пресс-секретарь АО "Экспресс Приморья" Максим Каленник сообщил "Интерфаксу", что задержек было много и в основном они пришлись на вечер.

"Наши электропоезда попали в пробку, образованную именно грузовыми поездами. В направлении портов юга Приморья подошло огромное количество грузов, и вместе с ними встали и мы", - сказал он.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги задержки связали с непогодой и с тем, что Китай из-за коронавируса перестал принимать грузы через пограничный переход Гродеково - Суйфэньхэ. В компании добавили, что движение уже восстановлено, идут работы по перенаправлению грузов.

"Грузоотправителям предлагаются альтернативные маршруты, например, через порты Дальнего Востока и далее морским транспортом. Лесозаготовители могут переадресовать товар на деревообрабатывающие предприятия региона. Также клиенты могут вернуть груз", - добавили в ДВЖД.

Российско-китайские погранпереходы Гродеково - Суйфэньхэ и Забайкальск - Маньчжурия прекратили прием всех грузов, кроме контейнерных, с 30 ноября и 1 декабря соответственно.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести регионов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Якутии.