Экс-глава Qiwi, CFO Мосбиржи и сооснователь Lamoda могут войти в СД инвестхолдинга SFI

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров инвестиционного холдинга SFI (бывший "Сафмар финансовые инвестиции") может обновиться более чем наполовину - акционерам предложено пять новых кандидатов на девять мест в совете, следует из сообщения холдинга.

Среди новых кандидатов в совет пять новых имен: сооснователь компании Mechanica AI B.V. Евгения Завалишина, советник генерального директора и бывший глава Qiwi Борис Ким, член совета директоров Российского агентства по страхованию экспорта и инвестиций (ЭКСАР) Артем Констандян, а также финансовый директор "Московской биржи" Максим Лапин и сооснователь интернет-магазина Lamoda, исполнительный директор сети "Магнит" Флориан Янсен. Все эти номинанты выдвигаются как независимые директоры.

Также в состав совета директоров были предложены уже действующие члены совета: председатель наблюдательного совета "Мосбиржи" и профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, предприниматель Саид Гуцериев, основатель и владелец консалтинговой компании Janusz Lellа Consulting Януш Лелла и гендиректор SFI Авет Миракян.

Совет директоров холдинга могут покинуть замгендиректора SFI Олег Андриянкин, генеральный директор ООО "Корпоративные инвестиции и технологии" Илья Михайленко, бывший вице-президент Бинбанка Александр Мякенький, президент Финансового университета при правительстве РФ Алла Грязнова и экс-зампредправления Сбербанка Светлана Сагайдак. Они не были выдвинуты в новый состав совета.

Всего в совет директоров SFI могут входить девять членов. Собрание акционеров, на котором будет избираться новый состав совета, назначено на 24 декабря.

Ранее в пресс-службе SFI "Интерфаксу" говорили, что холдинг планирует увеличить число независимых членов в составе совета директоров в рамках повышения уровня корпоративного управления холдинга.

SFI - публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, портфель активов которого состоит из российских компаний. Акционерами холдинга являются его 100%-ные "дочки" - Weridge Investments Limited (34,3%) и Barigton Holdings Limited (19,9%). Три компании бизнесмена Саида Гуцериева владеют 30,4% в холдинге: Lanbury Trading Limited принадлежит 18,6%, АО "Даглис" - 10%, ООО "Управление технологий и инноваций" - 1,8%. Страховой компании "ВСК" принадлежит 2,96% в холдинге, сам холдинг владеет 1,7% казначейских акций. Коэффициент free float SFI составляет 10,83%.

SFI владеет 11,1% обыкновенных акций "Русснефти" (1,5% напрямую и 9,6% через Weridge Investments Limited), 49% акций страховой компании "ВСК", 100% лизинговой компании "Европлан", 10,37% в ПАО "М.Видео", а также 51% в облачном сервисе гейминга GFN.RU.