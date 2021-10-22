Михаил Гуцериев подал заявление о выходе из совета директоров SFI

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Михаил Гуцериев подал заявление о выходе из состава совета директоров инвестиционного холдинга SFI (прежнее название "Сафмар финансовые инвестиции"), следует из материалов на сайте компании.

Такое же заявление подал и экс-замгендиректора "Эксперт РА" Сергей Назаров.

Это "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе холдинга и добавили, что в связи с этим 24 ноября пройдет внеочередное собрание акционеров.

Ранее о том, что Михаил Гуцериев может покинуть состав совета директоров, сообщали источники агентства, знакомые с планами холдинга. Акционеры холдинга уже приняли решение сократить количественный состав совета директоров с 11 до 9 человек.

Михаил Гуцериев входит в совет директоров SFI с августа 2017 года, был переизбран на новый срок и на 2021-2022 корпоративный год (он был выдвинут в совет директоров до введения в его отношении санкций ЕС, а переизбран уже после).

В июне Евросоюз ввeл санкции в отношении Михаила Гуцериева за его сотрудничество с властями Белоруссии. После этого группа изменила свое позиционирование, а сам он передал доли владения и руководство в некоторых её компаниях своим родственникам и партнерам. Например, Гуцериев решил выйти из совета директоров "Русснефти", в котором был председателем.

Назаров входит в совет директоров SFI с октября 2015 года.

Сейчас в совет директоров SFI, помимо Михаила Гуцериева и Назарова, входят еще 9 членов: это Саид Гуцериев, гендиректор SFI Авет Миракян, финансовый директор этого холдинга Олег Андриянкин, профессор департамента финансов факультета экономических наук НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Олег Вьюгин, президент Финансового университета при правительстве РФ Алла Грязнова, генеральный директор ООО "Корпоративные инвестиции и технологии" Илья Михайленко, бывший вице-президент Бинбанка Александр Мякенький, гендиректор "Кузбасской топливной компании" Билан Ужахов, а также Светлана Сагайдак.

SFI - публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, портфель активов которого состоит из российских компаний. Акционерами холдинга являются его 100%-ные "дочки" - Weridge Investments Limited (34,3%) и Barigton Holdings Limited (19,9%). Три компании бизнесмена Саида Гуцериева владеют 30,4% в холдинге: Lanbury Trading Limited принадлежит 18,6%, АО "Даглис" - 10%, ООО "Управление технологий и инноваций" - 1,8%. Страховой компании "ВСК" принадлежит 2,96% в холдинге, сам холдинг владеет 1,7% казначейских акций. Коэффициент free float SFI составляет 10,83%.

SFI владеет 11,1% обыкновенных акций "Русснефти" (1,5% напрямую и 9,6% через Weridge Investments Limited), 49% акций страховой компании "ВСК", 100% лизинговой компании "Европлан", 10% в ПАО "М.Видео", а также 51% в облачном сервисе гейминга GFN.RU.