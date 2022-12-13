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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Владелец "Стокманна" закрыл сделку по покупке Lamoda у Global Fashion Group

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Владелец "Стокманна" Яков Панченко закрыл сделку покупки Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане у Global Fashion Group (GFG), говорится в сообщении онлайн-платформы.

Сделка не повлияет на стратегию развития Lamoda. CEO Джери Калмис продолжит руководить платформой, добавляют в компании.

"Компания продолжит свое развитие без существенных стратегических и операционных изменений в деятельности. У нас нет планов объединения компании с другими моими активами", - сказал через пресс-службу Панченко.

В конце ноября ФАС получила ходатайство на покупку российских юрлиц Lamoda от германской компании Eastrealty Beteiligungs und Verwaltungs GmbH, которая принадлежит Панченко.

Lamoda - онлайн-платформа, которая работает в России и СНГ и специализируется на продаже одежды и обуви. Компания основана в 2011 года, с 2014 по 2022 год входила в состав Global Fashion Group.

Панченко - владелец сети универмагов "Стокманн" в России, которая также работает в fashion-сегменте. Сеть планировалось передать Сбербанку, в январе стороны подписали соглашение о намерениях. Однако сделка не состоялась. Причиной срыва "Коммерсантъ" ранее назвал санкции в отношении Сбербанка.

Lamoda GFG Белоруссия Казахстан Яков Панченко Стокманн Сбербанк Джери Калмис
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