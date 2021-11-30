Рубль усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на ожидании повышения ключевой ставки

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Доллар ускорил темпы падения, евро развернулся вниз на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль перешел к росту к бивалютной корзине на ожиданиях дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании регулятора.

Курс доллара США составил 74,39 руб. в 19:00, что на 21,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,73 руб., подешевев на 45,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,4 копейки - до 78,59 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на вечерних торгах на ожиданиях дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании регулятора после соответствующих заявлений главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря будет рассматривать широкий диапазон решений по ключевой ставке: от 0 до повышения на 100 базисных пунктов (б.п.), сообщила журналистам председатель ЦБ в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

"Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, в рамках заседания на прошлом заседании совета директоров мы обозначили, как видим диапазон ставки до конца этого года - там диапазон от 0 до 100. Мы в этом диапазоне будем рассматривать решение, но надо сказать, что сейчас прогноз и по инфляции идет скорее по верхней границе нашего прогноза. Мы это будем учитывать, плюс к этому получим дополнительные данные, в том числе по инфляции за ноябрь с разбивкой по ценам, по услугам. Когда появится эта информация, наверное, будет больше понимания", - сказала Набиуллина.

Отвечая на вопрос, насколько серьезно ЦБ будет рассматривать вариант сохранения ставки, глава Банка России заявила: "Это, наверное, самый маловероятный сценарий".

России нужно снижать волатильность курса рубля для наращивания расчетов с партнерами, между тем заявил президент РФ Владимир Путина на форуме "Россия зовет!". "Если мы думаем о том, чтобы определенные расчеты с нашими партнерами, во всяком случае в рамках СНГ, в рамках сотрудничества с республиками бывшего Советского союза, а объемы расчетов в рублях у нас здесь увеличиваются, для нас, конечно, главная задача - уменьшить волатильность. Это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин.

Поэтому, по его словам, так важно заботиться о сохранении макроэкономической стабильности, поддержании макроэкономических показателей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, в первой половине вторника курс пары "доллар-рубль" рос после вчерашнего падения, в моменте он достигал отметки в 75,12 руб., так как ухудшение эпидемиологической ситуации оказывает давление на рисковые активы, в том числе на рубль и на нефть.

"Во второй половине дня рубль перешел к укреплению, и в этом ему помогли новости с инвестиционного форума "Россия зовет!". На нем Эльвира Набиуллина напомнила рынку о перспективах повышения ставки сразу на 100 б.п., а Владимир Путин не придерживался жесткой риторики относительно событий на Украине, что умеренно снизило геополитические опасения. Из сегодняшней макростатистики стоит отметить публикацию ноябрьских ценовых данных в ЕС. Инфляция составила 4,9% г/г, в то время как консенсус-прогноз Bloomberg предполагал рост цен лишь на 4,5% г/г. Такие данные усилили опасения скорого ужесточения ДКП в Европе, что обусловило более слабое снижение курса "евро-рубль" ранее днем. Тем не менее текущая эпидемиологическая ситуация пока не располагает к скорому ужесточению ДКП, и на рынке не наблюдалось особо негативной реакции на ноябрьскую инфляцию. В целом геополитический и эпидемиологический фон пока не позволяют рублю укрепиться, и курс пары "доллар-рубль", вероятно, останется в диапазоне в 73,75-75,75 руб. в ближайшее время", - подчеркнул Григорьев.

Между тем, глобальные трейдеры продолжают оценивать заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" несет в себе риски для обеих частей мандата ЦБ, поскольку может, с одной стороны, усугубить проблему инфляции, а с другой - ограничить занятость.

Для рынков заявление Пауэлла стало сигналом того, что повышение базовой процентной ставки Федрезервом может быть отодвинуто на более дальний срок, чем ожидалось ранее, отмечает Bloomberg.

"Возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и появление штамма "омикрон" несут в себе понижательные риски для занятости и экономической активности, создавая при этом дополнительную неопределенность в отношении инфляции, - в частности, говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленном для его выступления в банковском комитете Сената. - Рост опасений, связанных с новым штаммом, сократит желание людей работать в очном формате, и это замедлит восстановление рынка труда и усугубит проблемы в цепочках поставок".

Пауэлл выступит в банковском комитете американского Сената во вторник вместе с министром финансов США Джанет Йеллен, которая намерена вновь заявить о необходимости как можно более быстрого решения проблемы лимита госдолга США.

Кроме того, инвесторы продолжают анализировать риски распространения нового штамма коронавирусной инфекции, получившего название "омикрон".

Новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах, количество новых случаев продолжает расти, сообщают во вторник американский телеканал CNN и другие западные СМИ.

За последние 24 часа первые случаи заражения "омикроном" были зафиксированы в Испании, Австрии, Японии и на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции. Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Китае (в Гонконге), Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, ЮАР, Швеции и Великобритании (в Англии и Шотландии).

Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Пессимизма игрокам добавляют заявления главы Moderna Inc. Стефана Банселя о том, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против выявленного штамма, чем от остальных. В интервью газете Financial Times Бансель заявил, что фармацевтическим компаниям придется модифицировать вакцины, и потребуются месяцы на то, чтобы вакцины против нового штамма появились в широком доступе.

"Отметим, что, с одной стороны, доллар США преимущественно снижался в парах с большинством основных мировых валют и валют на развивающихся рынках (исключение по сути составляла лишь турецкая лира, продолжавшая свободное падение) после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла в отношении влияния нового штамма на экономику и инфляцию в США. Рынок расценил слова главы ФРС как вероятность отсрочки повышения ставки в США. С другой стороны, ключевые индексы на глобальных рынках не отражали особого оптимизма и аппетита к риску инвесторов после слов Пауэлла. Европейские и американские фондовые индексы дружно снижались, демонстрируя сохраняющуюся тревогу в отношении новой волны заболеваний. Для российского рубля беспокойство рынков выражалось, главным образом, в виде снижения цен на нефть, которое, впрочем, было не столь заметным с учетом глобального снижения доллара. Вечером внимание инвесторов будет приковано к выступлению Пауэлла и Йеллен в Сенате США", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов во вторник и опускаются более чем на 3%.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 во вторник уменьшилась на 3,62% - до $70,78 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 4,13%, до $67,06 за баррель.

Котировки находятся под давлением с конца прошлой недели на фоне сообщений о выявлении нового штамма COVID-19 "омикрон". В пятницу стоимость контрактов на марку WTI рухнула на 13%, Brent - почти на 12%, что стало рекордным дневным снижением с первых дней пандемии COVID-19.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что коалиция может принять решение о приостановке наращивания добычи.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 декабря на 8,92 копейки, до 74,8926 руб., и уменьшил курс евро на 34,14 копейки, до 84,8234 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 14,61 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,7328 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 15,76 копейки и составил 74,6163 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 155,848 млн, из которых $1 млрд 117,23 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 38,618 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 30,91 копейки, до 84,8549 руб.. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 35,03 копейки и составил 84,7053 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR733,358 млн, из которых EUR206,552 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR526,806 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 30 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 860 млрд рублей (при лимите 1 трлн 860 млрд рублей и спросе 1 трлн 881,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 ноября, банки разместили 1 трлн 240 млрд рублей (при лимите 1 трлн 240 млрд рублей и спросе 1 трлн 318,9 млрд рублей) также в среднем по ставке 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,78% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 1 б.п. - до 7,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 7 б.п. - до 8,15% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 15 б.п. - до 8,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 14 б.п. - до 9,05% годовых.