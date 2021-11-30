Глава Moderna усомнился в достаточности существующих вакцин для защиты от "омикрона"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель считает, что существующие вакцины от коронавируса не будут так же эффективны в борьбе со штаммом "омикрон", как с предыдущими, в том числе с "дельтой". Он сказал об этом Financial Times.

Для точной оценки их потенциальной эффективности нужно дождаться конкретных данных по новому штамму, отметил он и уточнил, что эти данные появятся в течение ближайших двух недель.

По прогнозу Банселя, для запуска масштабного производства специализированной вакцины от "омикрона" потребуется несколько месяцев. Однако он указал, что было бы рискованно перефокусировать все производство Moderna на вакцину непосредственно от "омикрона", поскольку другие штаммы по-прежнему распространяются.

Бансель при этом отверг критику относительно того, что фармацевтические компании не предпринимают достаточных действий для доставки вакцин в бедные страны.

"Это в большей мере политическое решение богатых стран. В США нам сказали, что у нас нет выбора, мы должны поставлять 60% нашей продукции правительству США. Это не решение Moderna, это решение правительства США", - подчеркнул он.