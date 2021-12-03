Суд отклонил иск ЮГК к Petropavlovsk и ее директорам касательно продажи доли в IRC

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона отклонил иск компании "Южуралзолото" (ЮГК) к золотодобытчику Petropavlovsk и членам его совета директоров, сообщил Petropavlovsk.

ЮГК, крупнейший акционер Petropavlovsk, требовал созвать внеочередное собрание акционеров для обсуждения сделки по продаже доли Petropavlovsk в IRC, а также запретить совету директоров Petropavlovsk предпринимать какие-либо шаги для закрытия этой сделки.

В прошлом году Petropavlovsk заключил соглашение с инвесткомпанией Stocken Board о продаже 29,9% IRC за $10 млн при выполнении определенных отлагательных условий. В мае текущего года, когда Газпромбанк, кредитор IRC, дал свое согласие на сделку, соглашение стало обязательным для исполнения. ЮГК в августе заявила, что против сделки на заявленных условиях.

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке РФ. Крупнейшим акционером с долей 31,1% является Petropavlovsk, входящий в топ-5 российских золотодобытчиков. В свою очередь крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% является ЮГК, которую контролирует Константин Струков. Вторым крупнейшим акционером Petropavlovsk является группа фондов Prosperity, она управляет около 15%.