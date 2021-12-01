РФ ввела обязательную маркировку молочной продукции с коротким сроком годности

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россия 1 декабря запустила третий этап цифровой маркировки молочной продукции, он охватывает молочные продукты со сроком хранения 40 дней и менее. По данным "Союзмолока", некоторые компании испытывают трудности с подключением к обязательной маркировке, также существуют риски сложностей с поставками.

По данным оператора системы маркировки ЦРПТ, регистрацию и учет продукции в государственной системе маркировки "Честный знак" прошли почти 100% производителей такой продукции.

"Они заказали необходимое оборудование, настроили процессы и готовы выпускать товары с кодами маркировки. На сегодняшний день полностью готово более 90 типографий, их мощности покрывают потребности отрасли", - заявил заместитель генерального директора оператора ЦРПТ Реваз Юсупов (его слова приводятся в сообщении компании).

"К 1 декабря наша компания готова в полном объеме", - сообщил заместитель генерального директора по пищевым производствам Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева Юрий Ейбоженко (его слова цитирует пресс-служба ЦРПТ). Маркировка наносится в основном типографским способом, небольшую часть продукции компания маркирует самостоятельно.

ГК "Доминант" также готова к запуску третьего этапа маркировки молочной продукции со сроком годности менее 40 дней, заявила представитель группы Наталья Кэлугэряну (ее слова также приводит ЦРПТ). "Мы в штатном режиме прошли предыдущие этапы. Так как у нас уже был опыт, приобретенный при внедрении двух первых этапов маркировки, все вопросы решали уже заранее, чтобы избежать, к примеру, задержек в поставках оборудования. Незначительные ошибки, которые были нами ранее допущены, мы учли на этом этапе, и теперь достаточно гладко все запускается. На сегодняшний день у нас запущено 22 линии", - сообщила она.

Между тем, как заявили в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко"), предприятия подошли к третьему этапу маркировки в разной степени готовности. У некоторых компаний сохраняются трудности, которые в настоящее время решаются в ручном режиме при участии "Союзмолока", ЦРПТ, Минпромторга и Минсельхоза. Риски сложностей с поставками есть, считают в союзе.

В 2021 году союз активно участвовал в доработке законодательства в области обязательной маркировки молочной продукции. Среди наиболее важных изменений - обеспечение возможности ввода в оборот немаркированной продукции, произведенной до даты вступления в силу требований по маркировке. Эта мера позволила не останавливать отгрузки продукции, отметил союз. Также было отменено требование подачи сведений о кодах маркировки (поштучная прослеживаемость) при трансграничной торговле с Белоруссией. Это требование фактически остановило бы экспорт продукции в Белоруссию, считает "Союзмолоко".

Обязательная цифровая маркировка молочной продукции началась в России с 1 июня 2021 года для категорий сыров и мороженого. С 1 сентября требования стали обязательными для продукции со сроком хранения свыше 40 суток. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года.